Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2026, και εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανήλθε σε 2,74 εκατ., παραμένοντας υψηλότερη από τα επίπεδα του Απριλίου 2025 κατά 1,0%, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης παρουσίασε επιβράδυνση σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του έτους και περαιτέρω υστέρηση σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης του Μάρτιου 2026, αντανακλώντας τις επιπτώσεις του δυσμενούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με τη διεθνή επιβατική κίνηση να έχει διαμορφωθεί σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του προηγούμενου έτους, κατά 0,9%, ενώ η εγχώρια επιβατική κίνηση παρέμεινε πάνω από τα επίπεδα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 6,1%.

Συνολικά, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 9,02 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 5,9%. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025 κατά 6,8% και 5,5%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 77.039, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,5% και 5,2%, αντίστοιχα.

