ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν βοσκοτόπια και ελαιόδεντρα ακόμη και… εκτός Ελλάδας – Στο εδώλιο 58 Κρητικοί, «φωτιά» οι διάλογοι

Με κατηγορούμενους 58 άτομα από την Κρήτη, ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας μια ακόμη δίκη για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπρατταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα.

Κανείς από τους 58 κατηγορουμένους δεν βρέθηκε στο δικαστήριο, καθώς όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.



Η συγκεκριμένη υπόθεση έφτασε ενώπιον της Δικαιοσύνης έπειτα από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς για «μαϊμού» ιδιόκτητους βοσκότοπους στο νομό του από δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη.



Σήμερα με την έναρξη της δίκης ο συγκεκριμένος μάρτυρας ανέβηκε πρώτος στο βήμα και κατέθεσε όσα γνωρίζει για την υπόθεση.



«Το 2020 σε μια επίσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω σαν πρόεδρος του Συναιτερισμού τι καλλιέργειες δηλώνονταν στην Καστοριά» είπε ο μάρτυρας και συνέχισε: «Προφορικά μου είπαν ότι δηλώνονταν 64 χιλιάδες στρέμματα βοσκοτόπια! Μου τα είπε υπάλληλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου ανέφερε ακόμη ότι δηλώνοταν 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην Καστοριά. Ακόμη ενημερώθηκα ότι δηλώνονταν και 17 χιλιάδες αμυγδαλιές. Ούτε αυτό μπορούσε να ισχύει γιατί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι γύρω στα 750 στρέμματα. Όσον αφορά στα 64 χιλιάδες στρέμματα ρώτησα και ξαναρώτησα αν αυτα αναφέρονταν στη τεχνική λύση ή αν είναι ιδιοκτησίες. Μου είπαν ότι είναι ιδιοκτησίες. Στην Καστοριά δεν υπάρχουν όμως ιδιόκτητα βοσκοτόπια πουθενά. Είμαι κτηνοτρόφος 5ης γενιάς και ξέρω. Είναι εικονικοί αυτοί οι βοσκότοποι και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα κατάλαβα πως γινόταν το παιχνίδι».



Συνεχίζοντας ο μάρτυρας σημείωσε ότι όταν κατάλαβε ότι βρισκόταν μπροστά σε υπόθεση απάτης ενημέρωσε τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.



Ο μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Πήγαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ενημερώσουμε τον Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος έλειπε και τον επισκεφθήκαμε μετά από 1,5 μήνα. Στην αρχή μου λέει “άσε ρε τις ιστορίες”, μετά μου είπε “θα το δω”. Μετά από δύο μήνες, μου είπε “είχες δίκιο γίνεται κομπίνα”. Μέσα στον κορωνοϊό υποβάλαμε καταγγελία στην εισαγγελία».



Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο μάρτυρας τόνισε πως το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, αλλά τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα. Αντίθετα, όπως είπε, αυτές οι εκτάσεις δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα κάποιες ελαιοκαλλιέργειες δηλώθηκαν στη Φλώρινα και κάποιες άλλες ακόμη και εκτός Ελλάδας.



Μάλιστα ο μάρτυρας στράφηκε κατά των κατηγορουμένων αλλά και κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κανονισμού του, ο οποίος «για τους ελεγχόμενους προέβλεπε μηνιαίο μίσθωμα 0,035 ευρώ ανά στρέμμα», την ώρα που ο ίδιος πληρώνει όπως ανέφερε «5 ευρώ ανά στρέμμα τον μήνα».



Ενδεικτικά ο μάρτυρας σημείωσε: «Εγώ δεν παίρνω τα λεφτά που ακούω 15, 20 χιλιάδες ευρώ που δίνονται. Από 28 ευρώ το στρέμμα που έπαιρνα παλιότερα, πλέον έφτασα να παίρνω 11,8 ευρώ ανά στρέμμα. Έχω 400 πρόβατα και 400 στρέμματα χωράφια και παίρνω επιδότηση 11,8 ευρώ».



Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Ως δεύτερη μάρτυρας έχει κληθεί η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

