ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 14:42
ΣΙΝΕΜΑ

20.08.2025 13:51

Tom Cruise: Εντυπωσιακό βίντεο με τις επικίνδυνες σκηνές στα γυρίσματα του Mission Impossible

tomcruise_missionimpossible

Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας “Mission: Impossible” ανέβασε ο Τομ Κρουζ στα social media.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός θέλησε να δείξει πώς γυρίστηκαν οι επικίνδυνες σκηνές της ταινίας.

Ο ίδιος, μάλιστα παρά το γεγονός ότι είναι πλέον 62 ετών δεν δέχεται να τον αντικαταστήσει κάποιος κασκαντέρ στις σκηνές του.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Κρουζ να κάνει καταδύσεις, πτώση με φλεγόμενο αλεξίπτωτο αλλά και να κρεμιέται από ένα σίδερο όταν πέφτει από ένα ελικόπτερο.

Στη λεζάντα έγραψε: «Σας ευχαριστούμε McQ και όλο το καστ και το συνεργείο μας για αυτή την εμπειρία ζωής. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν όλα τα έξτρα και να πάρουν μια καλύτερη εικόνα για το τι χρειάζεται για να φτιάξεις μια ταινία Mission: Impossible».

