ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

20.08.2025 12:12

Ο Guy Pearce σε συζητήσεις για ρόλο «έκπληξη»

20.08.2025 12:12
GuyPearce

Ο Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός Ντάνι Μπόιλ πρόκειται να σκηνοθετήσει μια διασκευή του βραβευμένου θεατρικού έργου «Ink» βασισμένου στην άνοδο της αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτή της NewsCorp.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Αυστραλός ηθοποιός Γκάι Πιρς είναι σε συζητήσεις για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική ταινία με τον Τζακ Ο’Κόνελ επίσης σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει ως Λάρι Λαμπ, τον οποίο ο Μέρντοχ προσέλαβε για να διευθύνει την εφημερίδα «Sun» στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Ο Τζέιμς Γκρέιαμ, ο οποίος έγραψε το αρχικό έργο, έχει διασκευάσει το σενάριο και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Το «Ink» σημείωσε μεγάλη επιτυχία μετά την πρεμιέρα του στο θέατρο το 2017, κερδίζοντας ένα βραβείο Olivier και δύο βραβεία Tony.

Η ταινία εστιάζει στην εφημερίδα «The Sun» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Μέρντοχ, καθώς σκοπεύει να την κάνει μια πηγή ειδήσεων που πρέπει να διαβάζεται και προσλαμβάνει τον Λαμπ για να τη διευθύνει. Η αγορά της εφημερίδας θα ξεκινήσει μια μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ της «The Sun» και της «Mirror» που οδηγεί στην άνοδο των βρετανικών ταμπλόιντ.



