Ο Guy Pearce σε συζητήσεις για ρόλο «έκπληξη»

Ο Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός Ντάνι Μπόιλ πρόκειται να σκηνοθετήσει μια διασκευή του βραβευμένου θεατρικού έργου «Ink» βασισμένου στην άνοδο της αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτή της NewsCorp.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Αυστραλός ηθοποιός Γκάι Πιρς είναι σε συζητήσεις για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική ταινία με τον Τζακ Ο’Κόνελ επίσης σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει ως Λάρι Λαμπ, τον οποίο ο Μέρντοχ προσέλαβε για να διευθύνει την εφημερίδα «Sun» στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Ο Τζέιμς Γκρέιαμ, ο οποίος έγραψε το αρχικό έργο, έχει διασκευάσει το σενάριο και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Το «Ink» σημείωσε μεγάλη επιτυχία μετά την πρεμιέρα του στο θέατρο το 2017, κερδίζοντας ένα βραβείο Olivier και δύο βραβεία Tony.

Η ταινία εστιάζει στην εφημερίδα «The Sun» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Μέρντοχ, καθώς σκοπεύει να την κάνει μια πηγή ειδήσεων που πρέπει να διαβάζεται και προσλαμβάνει τον Λαμπ για να τη διευθύνει. Η αγορά της εφημερίδας θα ξεκινήσει μια μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ της «The Sun» και της «Mirror» που οδηγεί στην άνοδο των βρετανικών ταμπλόιντ.

Διαβάστε επίσης:

«Caught Stealing»: Η λαμπερή πρεμιέρα της νέας ταινίας του Darren Aronofsky (photos)

Ο Taylor Sheridan και το νέο κινηματογραφικό στούντιο στο Τέξας

Το Φεστιβάλ της Ζυρίχης τιμά τον Wagner Moura