Το Φεστιβάλ της Ζυρίχης τιμά τον Wagner Moura

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (ZFF) θα τιμήσει τον Βραζιλιάνο ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Βάγκνερ Μόουρα με το βραβείο Golden Eye (Χρυσό Μάτι) για την επαγγελματική του επιτυχία.

Ο Μόουρα, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για τον ρόλο του στην ταινία «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη για να παραλάβει την τιμητική διάκριση.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει επίσης την ταινία και θα συμμετάσχει στην ενότητα ZFF Masters, στην οποία θα συζητήσει για την καριέρα και τη δημιουργική του προσέγγιση.

«Με το “The Secret Agent” ο Βάγκνερ Μόουρα μεταφέρει την ιστορία με μια συγκλονιστική παρουσία» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ZFF, Κρίστιαν Γιούνγκεν. «Για την εξαιρετική του ερμηνεία στην ταινία και για μια καριέρα που τον έχει καταστήσει έναν από τους πιο χαρισματικούς και ευέλικτους ηθοποιούς της Λατινικής Αμερικής, τον τιμούμε με το Golden Eye. Για πρώτη φορά, αυτό το βραβείο απονέμεται σε έναν ηθοποιό από τη Νότια Αμερική» πρόσθεσε.

Στην ταινία ο Μόουρα υποδύεται τον Μαρσέλο, έναν καθηγητή πανεπιστημίου και ειδικό στην τεχνολογία, ο οποίος επιστρέφει στη Ρεσίφε το 1977 σε μια προσπάθεια να επανασυνδεθεί με τον γιο του, αλλά βρίσκεται μπλεγμένος στη βία και τις πολιτικές εντάσεις της εποχής.

Ο Μόουρα έγινε για πρώτη φορά γνωστός διεθνώς με την ερμηνεία του ως Πάμπλο Εσκομπάρ στη σειρά «Narcos» του Netflix, η οποία του χάρισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Ως σκηνοθέτης, ο Μόουρα έκανε το ντεμπούτο του με την ταινία «Marighella», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 2019.

