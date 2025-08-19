Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει ποια είναι η «καλύτερη» ταινία του

Ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε ποια από τις ταινίες του θεωρεί την καλύτερη – και μάλλον δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έχει δύο βραβεία Όσκαρ στο ενεργητικό του: ένα για το σενάριο του «Pulp Fiction» το 1994 και ένα άλλο για το σενάριο του «Django Unchained» 18 χρόνια αργότερα.

Αλλά καμία από τις δύο δεν είναι αυτή που θεωρεί την καλύτερη – ή ακόμα και την αγαπημένη του – ταινία.

Αντίθετα, λέει ότι το «Inglourious Basterds» του 2009 είναι το καλύτερο έργο του, ενώ η αγαπημένη του είναι η πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία του «Once Upon a Time… in Hollywood».

O σκηνοθέτης έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο podcast «The Church of Tarantino» σε ένα επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Όταν κλήθηκε να αποκαλύψει ποια από τις ταινίες του αγαπάει περισσότερο, ο 62χρονος είπε: «Το ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ είναι η αγαπημένη μου, το ‘Inglourious Basterds’ είναι η καλύτερή μου, αλλά νομίζω ότι το ‘Kill Bill’ είναι η απόλυτη ταινία του Quentin, σαν να μην θα μπορούσε να την είχε κάνει κανείς άλλος».

Το «Inglourious Basterds», που διαδραματίζεται στην κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία και με πρωταγωνιστές τον Μπραντ Πιτ και τον Κριστόφ Βαλτς, ακολουθεί τα κατορθώματα μιας ομάδας Αμερικανοεβραίων στρατιωτών που σχεδιάζουν να δολοφονήσουν ηγέτες των Ναζί.

Ο Ταραντίνο συνέχισε λέγοντας ότι «κάθε πτυχή» της ιστορίας σε δύο μέρη του «Kill Bill», στην οποία η Ούμα Θέρμαν πρωταγωνιστεί ως μια πρώην δολοφόνος που θέλει να πάρει εκδίκηση αφού ξυπνήσει από κώμα, προήλθε από τη φαντασία, τους έρωτες και τα πάθη του.

«Έτσι, νομίζω ότι το «Kill Bill» είναι η ταινία που γεννήθηκα να κάνω. Νομίζω ότι το «Inglourious Basterds» είναι το αριστούργημά μου, αλλά το «Once Upon a Time… in Hollywood» είναι το αγαπημένο μου», είπε.

Κάποια από τα έργα του δέχτηκαν επίσης κριτική.

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε κάτι που θα άλλαζε, ο Ταραντίνο είπε ότι «έκανε λάθος υπολογισμούς σε μερικά πράγματα στην πορεία».

«Το μόνο πράγμα που με τρελαίνει είναι μερικά μικρά πλάνα τόσο στο «Reservoir Dogs» όσο και στο «Pulp Fiction», είπε, προσθέτοντας ότι και τα δύο περιείχαν κάποιες «ερασιτεχνικές μαλακίες».

Ενώ «λατρεύει» και τις δύο ταινίες, είπε ότι γυρίστηκαν νωρίς στην καριέρα του, όταν «δεν ήξερα τι δεν ήξερα». Είπε ότι δεν ήθελε να επισημάνει τα λάθη του, αλλά ανέφερε τον εξοπλισμό σε ένα πλάνο, τη σκιά ενός βραχίονα και το σημάδι ενός Χ εκεί που θα έπρεπε να στέκονται οι ηθοποιοί. «Χρειάζονται τουλάχιστον δύο ταινίες για να καταλάβεις πώς να το κάνεις», αστειεύτηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ταραντίνο είπε ότι για το τελευταίο του έργο, «Οι περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ», μια συνέχεια του «Κάποτε… στο Χόλιγουντ», μόλις ξεκίνησε τα γυρίσματα.

Στην ταινία «One Upon a Time… in Hollywood» πρωταγωνίστησε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως ο ξεπεσμένος τηλεοπτικός ηθοποιός Ρικ Ντάλτον, ενώ τον κασκαντέρ του, Κλιφ Μπουθ, υποδύθηκε ο Πιτ. Μαζί, προσπαθούν να ανακτήσουν την επιτυχία και τη φήμη τους.

Ο Ταραντίνο είχε δηλώσει προηγουμένως στο CNN ότι η επόμενη ταινία που θα σκηνοθετήσει θα είναι η τελευταία του. Φημολογούνταν ότι το σενάριο θα ονομαζόταν «The Movie Critic», αλλά την απέρριψε πέρυσι.

Εξηγώντας το γιατί, είπε ότι έχασε το ενδιαφέρον του να μεταφέρει την ιστορία στη μεγάλη οθόνη. «Την σταμάτησα», είπε.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος με το σενάριο, αλλά δεν ήμουν και τόσο ενθουσιασμένος με τη δραματοποίηση αυτού που έγραψα όταν βρισκόμασταν στην προπαραγωγή, εν μέρει επειδή χρησιμοποιώ το σύνολο δεξιοτήτων που έμαθα από το «Once Upon a Time… in Hollywood»», είπε, προσθέτοντας ότι το «The Movie Critic» θα διαδραματιζόταν σε παρόμοιο τόπο και χρόνο.

