Taylor Swift: Πήγε καλεσμένη στο podcast του συντρόφου της και έσπασε τα ρεκόρ!

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast των Τράβις και Τζέισον Κέλσι «New Heights» συγκέντρωσε πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές στο YouTube σε λιγότερο από δύο ημέρες χάρη στην εκτενή συνέντευξη των δύο αδελφών με την Τέιλορ Σουίφτ.

Πλέον οι προβολές ξεπερνούν τα 19 εκατομμύρια.

Η μεγιστάνας της ποπ ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» και έδωσε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και πιο ειλικρινή συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ποτέ, διάρκειας άνω των δύο ωρών.

Το επεισόδιο είναι ήδη το πιο δημοφιλές του podcast, καθώς ξεπέρασε το προηγούμενο Νο. 1, στο οποίο καλεσμένη ήταν η σύζυγος του Τζέισον Κέλσι και παραγωγός podcast, Κάιλι Κέλσι.

Εκπρόσωπος του Spotify δήλωσε ότι το επεισόδιο έφερε αύξηση 3.000% νέων ακροατών του «New Heights» και ότι ο αριθμός των γυναικών ακροατών αυξήθηκε κατά 618%.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του YouTube, το επεισόδιο έφτασε στην κορυφή με πάνω από 1,3 εκατομμύρια ταυτόχρονους θεατές σε ζωντανή μετάδοση — περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο podcast στην πλατφόρμα από τότε που ξεκίνησε επίσημα την υπηρεσία, η οποία επιτρέπει σε χρήστες να ακούσουν συνεντεύξεις και συζητήσεις όποτε το ζητήσουν, το 2023, σύμφωνα με το THR.

Μεταξύ των αποκαλύψεων που έκανε στο podcast η Τέιλορ Σουίφτ είναι ότι συνεργάστηκε με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ για ένα τραγούδι και ότι μετά από χρόνια κοινής πορείας με τον παραγωγό Τζακ Αντόνοφ, συνεργάστηκε ξανά με τους δημιουργούς επιτυχιών Max Martin και Shellback, υποδηλώνοντας ότι το άλμπουμ θα έχει περισσότερο ποπ προσανατολισμό παρά το πιο ζοφερό και μινιμαλιστικό στυλ του πρόσφατου άλμπουμ της.

Η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός ανακοίνωσε επίσης στο podcast ότι το νέο άλμπουμ με 12 τραγούδια θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου.

Το New Heights είναι ένα εβδομαδιαίο αθλητικό podcast που παρουσιάζουν ο σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ, Τράβις Κέλσι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου NFL και παίκτης των Kansas City Chiefs και ο αδερφός του Τζέισον Κέλσι, πρώην σέντερ των Philadelphia Eagles.

