Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: Aπό τον Μεσαίωνα στην Pop και την Avant-garde

Η Καλαμάτα υποδέχεται για 9η συνεχόμενη χρονιά τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες, έναν καταξιωμένο θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την κλασική μουσική στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, η πόλη μεταμορφώνεται σε ζωντανό κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, φιλοξενώντας διακεκριμένους μουσικούς και σολίστ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ προσφέρει συναυλίες και masterclasses υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας φέτος, μέσα από μια πληθώρα τη σύζευξη διαφορετικών μουσικών ειδών και στιλ, την έννοια της ποικιλομορφίας. Ξεκινώντας από τη διαφοροποίηση μεταξύ γραπτών και προφορικών μουσικών παραδόσεων του Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι τον διάλογο της pop και της avant-garde δημιουργίας των τελευταίων δεκαετιών, το φετινό πρόγραμμα αναζητεί τον διαχρονικό κοινό τόπο της ανθρώπινης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Εν μέσω ενός κόσμου που φλέγεται, αυτός δεν μπορεί παρά να εντοπίζεται στην κοινή εμπειρία του να είσαι άνθρωπος, μια εμπειρία η οποία υπερβαίνει οποιεσδήποτε πολιτισμικές και ατομικές διαφορές.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο βιολοντσελίστας Jean-Guihen Queyras, ο βιολονίστας Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, η μεσόφωνος Ema Nikolovska, το ντουέτο βιολοντσέλου και κρουστών των Hugo Rannou και Emil Kuyumcuyan, το φωνητικό σύνολο TRËI και το σύνολο βαλκανικής μουσικής TRI i DVE, το ελληνικό σύνολο μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μουσικής Lycabettus καθώς και ένα κουαρτέτο από την ελληνική μοντέρνα τζαζ μουσική σκηνή.

Παράλληλα, προσφέρονται masterclasses σε πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, φωνητική και μουσική δωματίου. Τέλος, για πρώτη φορά διοργανώνεται από το φεστιβάλ Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών για την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν η βιολοντσελίστρια Indira Rahmatulla, ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης και ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος. Από το 2017, το φεστιβάλ προωθεί τη δημιουργική σύμπραξη, την καλλιτεχνική ανταλλαγή και την εξέλιξη νέων ταλέντων, μέσα από την εκπαίδευση και τις ζωντανές μουσικές παραγωγές.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε χώρους όπως το Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης και το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική σκηνή). Το φεστιβάλ προάγει τη συνεργασία διαφορετικών γενεών και καταβολών, ενισχύοντας την παρουσία της μουσικής σε διάφορες τέχνες και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές δημιουργίες.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «ΤΕΡΨΙΣ» και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μέγας Χορηγός του Φεστιβάλ από το 2018 είναι το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Υποστηρικτής του Φεστιβάλ είναι το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου και χορηγός το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» προσφέρει επί σειρά ετών υποτροφίες σε σπουδαστές της πόλης.

Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας του Φεστιβάλ είναι η ΕΡΤ3, το Τρίτο Πρόγραμμα 90,9, και η ΕΡΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας είναι επιπλέον διακεκριμένες με την ευρωπαϊκή αναγνώριση ποιοτικών φεστιβάλ τέχνης EFFE LABEL 2024-2025.

