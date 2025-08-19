Ο Niall Horan επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Liam Payne (video)

Ο Νάιαλ Χόραν πρώην μέλος των One Direction επέστρεψε απροσδόκητα στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή του συγκροτήματος, Λίαμ Πέιν.

Ο 31χρονος τραγουδοποιός ενθουσίασε τους θαυμαστές όταν αποκαλύφθηκε ότι θα είναι ειδικός καλεσμένος στην συναυλία του Σον Μέντες στην O2 Arena στο Λονδίνο στις 16 Αυγούστου.

Ο Καναδός τραγουδιστής προκάλεσε επευφημίες όταν παρουσίασε τον Χόραν, ο οποίος βγήκε στη σκηνή με την κιθάρα στο χέρι. Οι θαυμαστές φώναζαν και ζητωκραύγαζαν.

Οι δύο καλλιτέχνες αγκαλιάστηκαν και ερμήνευσαν την επιτυχία του πρώην μέλους των One Direction του 2016 «This Town». Μετά το τραγούδι, ο Νάιαλ Χόραν είπε στους θαυμαστές ότι «τους λατρεύει», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Idependent».

Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ιρλανδού τραγουδιστή στη σκηνή από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν τον Οκτώβριο του 2024 στην Αργεντινή από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Μετά τον θάνατό του Πέιν, ο Χόραν απέτισε φόρο τιμής στον «καταπληκτικό φίλο» του σε ανάρτησή του στο Instagram και έγραψε ότι είναι «απόλυτα συντετριμμένος».

«Απλώς δεν μοιάζει αληθινό. Ο Λίαμ είχε μια ενέργεια για ζωή και ένα πάθος για τη δουλειά που ήταν μεταδοτικό. Ήταν ο πιο λαμπρός σε κάθε δωμάτιο και πάντα έκανε τους πάντες να νιώθουν χαρούμενοι και ασφαλείς» τόνισε.

