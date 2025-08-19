search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:54
19.08.2025 10:29

Το «αντίο» της Glenn Close στον Terence Stamp

19.08.2025 10:29
Τον Τέρενς Σταμπ που πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 87 ετών αποχαιρέτησε η συνάδελφός του και καλή του φίλη, Γκλεν Κλόουζ.

Η ηθοποιός έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία όπου χαμογελούν μαζί στον φακό, ενώ εκείνος κρατά στην αγκαλιά του έναν σκύλο.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Γκλεν Κλόουζ έγραψε: «Η Πιπ και εγώ περάσαμε υπέροχα με τον πανέμορφο Τέρενς Σταμπ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Crooked House. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τέρενς. Έσπασες το καλούπι».

