Στον Paolo Sorrentino η «Καρδιά του Σεράγεβο» – «Μια ταινία πρέπει να έχει ατέλειες όπως η ζωή»

Οι ταινίες δεν πρέπει να είναι τέλειες, όπως δεν είναι και η ζωή, τόνισε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο, στον οποίο απονέμεται σήμερα η Τιμητική Καρδιά του Σεράγεβο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πρωτεύουσα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Ο Σορεντίνο ετοιμάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «La Grazia», που θα διαγωνιστεί για τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αυτόν τον μήνα.

Όσο για τα μελλοντικά σχέδια, ο Ιταλός δημιουργός δεν έκανε αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια masterclass την Κυριακή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο, αν και προετοίμασε το κοινό να περιμένει το χειρότερο.

«Είναι διασκεδαστικό για μένα να κάνω ταινίες, αλλά όχι τόσο να μιλάω γι’ αυτές» δήλωσε ο Ιταλός σκηνοθέτης, ο οποίος βραβεύεται με την Τιμητική Καρδιά του Σεράγεβο. «Οι ταινίες μου αφορούν συναισθήματα, όχι ζόμπι ή άλλες καταστροφές. Απεικονίζουν ανθρώπους, τους αγώνες τους, τον εσωτερικό τους κόσμο. Πώς το μεταφέρεις αυτό στην οθόνη; Ο κινηματογράφος είναι εξαιρετικός γι’ αυτό, επειδή έχεις στη διάθεσή σου μια ολόκληρη σειρά από κόλπα: μουσική, ηθοποιούς, φως, την κάμερα… Μπορείς, όπως ένας μάγος, να δημιουργήσεις μια ψευδαίσθηση. Αλλά ένας μάγος δεν κάνει τίποτα πραγματικά μαγικό. Απλώς χρησιμοποιεί κόλπα. Οι κινηματογραφιστές είναι το ίδιο. Η πρόκληση είναι ότι δεν μπορείς να μάθεις αυτά τα κόλπα από ένα βιβλίο, πρέπει να τα γνωρίζεις, πρέπει να τα νιώθεις» είπε ο Πάολο Σορεντίνο, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Φεστιβάλ.

«Δεν μου αρέσει να έχω στόχους. Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι πρέπει να κάνω καινούργια πράγματα» εξήγησε ο σκηνοθέτης. «Μένω σπίτι χωρίς να κάνω τίποτα και ξαφνικά μου έρχεται κάτι στο μυαλό που γίνεται εμμονή, και λέω “Εντάξει, ας κάνουμε μια ταινία για αυτή την εμμονή”» συμπλήρωσε.

Ο Πάολο Σορεντίνο δεν αποσαφήνισε πού μπορεί να οδηγήσουν στη συνέχεια αυτές οι εμμονές, αλλά η συμβουλή του προς τους κινηματογραφόφιλους ήταν απλή: «Μην έχετε ελπίδες». «Πιθανότατα θα τα πάω χειρότερα, όπως πολλοί σκηνοθέτες», είπε, προκαλώντας γέλια στο κοινό, σύμφωνα με το Variety.

Ο Σορεντίνο, ο οποίος συνομίλησε με τον Σέρβο σκηνοθέτη Όγκνιεν Γκλάβονιτς θα παραλάβει το Τιμητικό Βραβείο «Καρδιά του Σεράγεβο» σε «αναγνώριση της μεγάλης ομορφιάς που μας χάρισε με τις ταινίες του», σύμφωνα με τον διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, Γιόβαν Μαριάνοβιτς. Ο σκηνοθέτης τιμάται επίσης με μια αναδρομική παρουσίαση των ταινιών του στο πλαίσιο του προγράμματος «Tribute To» του Φεστιβάλ.

«Όταν ήμουν 18 ετών, ήμουν μελαγχολικός στο σπίτι, εντελώς ανέκφραστος. Δεν ήξερα τι να κάνω με τον εαυτό μου. Αλλά έβλεπα πολλές ταινίες, οπότε σκέφτηκα – αυτή είναι μια δουλειά που μπορείς να κάνεις ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνεις τίποτα. Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο και αγόρασα δύο βιβλία: ένα για το πώς να γράφεις ένα σενάριο και ένα άλλο για το πώς να γυρίζεις μια ταινία. Συνειδητοποίησα ότι είχα δίκιο» είπε ο Πάολο Σορεντίνο στον Όγκνιεν Γκλάβονιτς, όταν ρωτήθηκε πώς γεννήθηκε το ενδιαφέρον του για τον κινηματογράφο. Πρόσθεσε ότι αποφάσισε πραγματικά να γίνει σκηνοθέτης μόνο όταν ένιωσε ότι δεν έβγαζε αρκετά χρήματα ως σεναριογράφος.

Ο Σορεντίνο δήλωσε ότι οι ταινίες του πάντα ξεκινούν με ανθρώπους. Τον ενδιαφέρει ένας χαρακτήρας, συχνά ένα μείγμα τριών ή τεσσάρων ανθρώπων που γνωρίζει στην πραγματική ζωή και στη συνέχεια αρχίζει να εξερευνά τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ο χαρακτήρας. Η οπτική ταυτότητα της ταινίας, πρόσθεσε, διαμορφώνεται αργότερα, κατά την αναζήτηση τοποθεσιών και σε συζητήσεις με τον διευθυντή φωτογραφίας.

«Δεν ανακατεύομαι πολύ στη δουλειά του διευθυντή φωτογραφίας. Απλώς τους λέω πώς νιώθω για την ταινία. Περιγράφω τα πάντα: την ιστορία, τους χαρακτήρες, τι θέλω από την ταινία και μετά είναι αρκετά έξυπνοι για να ξέρουν τι χρειάζομαι. Αυτή η συζήτηση διαρκεί περίπου δέκα λεπτά» εξήγησε ο Πάολο Σορεντίνο.

«Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν αγαπώ και τόσο πολύ τον κινηματογράφο. Αγαπώ τα βιβλία, τη μουσική, το ποδόσφαιρο… όχι τόσο τις ταινίες. Ορισμένες σκηνές σημαίνουν πολλά για μένα, αλλά το να αφιερώσω δύο ώρες από τη ζωή μου σε μια ταινία μου φαίνεται υπερβολικό. Όπως ακριβώς τα τραγούδια δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από τρία λεπτά, έτσι και οι ταινίες δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες» υπογράμμισε.

Όπως και στις ταινίες του η συζήτηση με τον Σορεντίνο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να αναφερθεί στην πόλη καταγωγής του, το ποδόσφαιρο και τον σπουδαίο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. «Το ποδόσφαιρο στη Νάπολη δεν ήταν σημαντικό για μένα, αλλά ο Μαραντόνα ήταν. Τότε κατάλαβα για πρώτη φορά τι είναι πραγματικά ένα θέαμα. Μέχρι τότε, δεν ήξερα πώς έμοιαζε ένα μεγάλο θέαμα και ο Μαραντόνα μας το έδειξε. Στον κινηματογράφο, είχα την ευκαιρία να εκφράσω αυτό το είδος θεάματος» είπε ο Σορεντίνο, περιγράφοντας τη γοητεία που ασκούσε οΜαραντόνα, την οποία αργότερα αποτύπωσε στην ταινία του «The Hand of God».

Μιλώντας για τα άλλα έργα του, παραδέχτηκε ότι το αγαπημένο του είναι η ταινία «Il Divo», ενώ από τις δημιουργίες άλλων σκηνοθετών, ξεχώρισε την κλασική του Φεντερίκο Φελίνι με τίτλο «8½».

«Η ταινία του Φελίνι είναι εξαιρετική επειδή δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν στιγμές που σε κουράζουν πραγματικά, όταν σκέφτεσαι “ας προχωρήσουμε” και μετά έρχεται ένα άλλο καταπληκτικό μέρος. Μια ταινία πρέπει να έχει ατέλειες – όπως ακριβώς η ζωή» είπε ο Σορεντίνο.

To 31o Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 22 Αυγούστου.

