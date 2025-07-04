Φεστιβάλ της Βενετίας: Αυλαία με την ταινία «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας που θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Ως ταινία με την οποία το φημισμένο φεστιβάλ θα ανοίξει αυλαία ορίστηκε το κινηματογραφικό έργο «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο, μια ιστορία αγάπης που ενώνει ξανά τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον ηθοποιό της δραμαντικής κομεντί «La Grande Belezza» (Η Τέλεια Ομορφιά), Τόνι Σερβίλο.

Venice Film Festival has announced its opening film: Paolo Sorrentino’s 'La Grazia,' starring Toni Servillo and Anna Ferzetti, world premiering on August 27. pic.twitter.com/wrqbfIXu4t — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) July 4, 2025

Η ταινία «La Grazia» θα κάνει πρεμιέρα από το Λίντο στο διαγωνιστικό τμήμα.

Ο Σερβίλο πρωταγωνιστεί στην ταινία δίπλα στην Ιταλίδα ηθοποιό Άννα Φερτσέτι, η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε στην επιτυχία του Φερζάν Οζπετέκ «Diamonds». Οι λεπτομέρειες της πλοκής της νέας ταινίας του Σορεντίνο παραμένουν μυστικές, εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για μια ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται κάπου στην Ιταλία.

We're excited to announce that LA GRAZIA by Paolo Sorrentino, starring Toni Servillo, will open this year’s Venice Film Festival — premiering in Competition. ✨



📸 © Andrea Pirrello#TheMatchFactory #Venezia82 #LaGrazia #PaoloSorrentino pic.twitter.com/cnNOH0Rv9z July 4, 2025

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του Σερβίλο με τον Σορεντίνο, ο οποίος έχει γυρίσει 10 ταινίες μεγάλου μήκους μέχρι σήμερα. Συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο ντεμπούτο του Σορεντίνο το 2001, «One Man Up», στην οποία ο Ιταλός ηθοποιός υποδύθηκε έναν ηλικιωμένο εθισμένο στην κοκαΐνη τραγουδιστή.

Ο Σερβίλο είναι περισσότερο γνωστός στο διεθνές κοινό για την αξέχαστη ερμηνεία του ως Ρωμαίος συγγραφέας και κοσμικός Τζεπ Γκαμπαρντέλα, ο οποίος ξεκινά μια δαντική κατάβαση στην γκροτέσκο λάμψη της Αιώνιας Πόλης στην ταινία «Η Τέλεια Ομορφιά», η οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς ταινίας το 2014, αναφέρει το Variety. Υποδύθηκε επίσης έναν εθισμένο στην ηρωίνη λογιστή της μαφίας στη δεύτερη ταινία του Σορεντίνο «le conseguenze dell amore», τον αμφιλεγόμενο Ιταλό πολιτικό Τζούλιο Αντρεότι στο «Il Divo» και τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που έγινε πολιτικός, Σίλβιο Μπερλουσκόνι στην ταινία «Loro» του Σορεντίνο.

Paolo Sorrentino's latest feature, LA GRAZIA, will open the 82. Venice Film Festival (@la_Biennale)💫 🎬



The highly-anticipated new project from the Oscar®-winning writer and director, stars Toni Servillo and Anna Ferzetti, and will celebrate its world premiere in competition.… pic.twitter.com/wXcJ57bCto July 4, 2025

«Είμαι πολύ χαρούμενος που το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα αρχίσει με τη νέα και πολυαναμενόμενη ταινία του Πάολο Σορεντίνο» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Βενετίας, Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα. Υπενθύμισε ότι ο Σορεντίνο έκανε το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2001 με την ταινία «One Man Up» και πρόσθεσε ότι η επιστροφή του στη Βενετία στο διαγωνιστικό τμήμα έρχεται με μια ταινία που προορίζεται να αφήσει το στίγμα της για τη μεγάλη πρωτοτυπία και την ισχυρή της σημασία σήμερα, την οποία το κοινό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα έχει τη χαρά να ανακαλύψει στην πρεμιέρα».

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί στις 22 Ιουλίου.

