Το μήνυμα Μητσοτάκη για την εθελοντική στράτευση των γυναικών: Η θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την πρώτη φορά που γυναίκες υπηρετούν, ως εθελόντριες, στον ελληνικό στρατό.

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας».

Με αυτό το λιτό μήνυμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην στράτευση γυναικών στην Ελλάδα, αφού το πρωί της Πέμπτης (4/6) παρουσιάστηκαν 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες.

Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά και αφορούν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό) στον στρατό.

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