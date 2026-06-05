Δημόπουλος: Οι σημαντικότερες μελέτες για τον καρκίνο που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της American Society of Clinical Oncology

Ο Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Θάνος Δημόπουλος τέως Πρύτανης ΕΚΠΑ, συνοψίζει τις σημαντικότερες μελέτες που ανακοινώθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της American society of Clinical Oncology (ASCO), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του.

Σημειώνεται ότι το ASCO είναι το σημαντικότερο συνέδριο παγκοσμίως, όπου παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες μελέτες που αφορούν στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Αναλυτικά, καλά νέα υπάρχουν για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, για τον πρώιμο καρκίνο των πνευμόνων, για τον μεταστατικό καρκίνο στο πάγκρεας και άλλες νεοπλασίες. Ας τις δούμε αναλυτικά:

PROTEUS – Apalutamide + ADT πριν και μετά την προστατεκτομή σε υψηλού κινδύνου εντοπισμένο/τοπικά προχωρημένο καρκίνο προστάτη

Η μελέτη PROTEUS έδειξε ότι η προσθήκη apalutamide στον ανδρογονικό αποκλεισμό πριν και μετά τη ριζική προστατεκτομή βελτιώνει σημαντικά τα ογκολογικά αποτελέσματα. Πέτυχε δεκαπλάσια αύξηση των παθολογοανατομικών πλήρων ανταποκρίσεων και 20% μείωση του κινδύνου μεταστάσεων ή θανάτου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θετικές μελέτες στον περιεγχειρητικό καρκίνο προστάτη και πιθανά καθιερωμένη αντιμετώπιση για ασθενείς υψηλού κινδύνου.

SARC041 – Abemaciclib στο dedifferentiated liposarcoma

Το abemaciclib έγινε η πρώτη στοχευμένη θεραπεία που αποδεικνύει σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 σημαντικό όφελος σε ασθενείς με αδιαφοροποίητο λιποσάρκωμα. Η διάμεση επιβίωση χωρίς επιδείνωση της νόσου, αυξήθηκε από μόλις 1,5 μήνα σε σχεδόν 10 μήνες, με τάση βελτίωσης και της συνολικής επιβίωσης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η αναστολή του CDK4 αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική σε έναν όγκο με πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

LIBRETTO-432 – Adjuvant selpercatinib σε RET-positive NSCLC

Η LIBRETTO-432 είναι η πρώτη θετική μελέτη επικουρικής θεραπείας σε RET–θετικό πρώιμο καρκίνο πνευμόνων. Το selpercatinib μείωσε τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου κατά περίπου 83%, με εντυπωσιακό ποσοστό 2ετούς επιβίωσης χωρίς επιδείνωση της νόσου 91,5% έναντι 61,1% του placebo. Τα δεδομένα ενισχύουν τη σημασία του μοριακού ελέγχου από τη διάγνωση και πιθανότατα καθιερώνουν το selpercatinib ως νέα επικουρική θεραπεία για ασθενείς με RET θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνευμόνων.

HARMONi-6 – Ivonescimab + χημειοθεραπεία στον πλακώδη ΜΜΚΠ

Η HARMONi-6 είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει υπεροχή ενός νέου ανοσο-αγγειογενετικού παράγοντα έναντι ενεργού αναστολέα PD-1 στην πρώτη γραμμή του πλακώδους μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνευμόνων. Ο συνδυασμός ivonescimab και χημειοθεραπείας βελτίωσε σημαντικά τη συνολική επιβίωση (27,9 έναντι 23,7 μηνών) συγκριτικά με tislelizumab και χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη διπλή στόχευση PD-1/VEGF ως μια ιδιαίτερα υποσχόμενη νέα θεραπευτική προσέγγιση.

RASolute 302 – Daraxonrasib σε 2ης γραμμής μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο

Η RASolute 302 αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα στον καρκίνο παγκρέατος στο ASCO 2026. Το daraxonrasib, ένας πολυεκλεκτικός αναστολέας του RAS, πέτυχε σημαντική βελτίωση τόσο της συνολικής επιβίωσης όσο και της επιβίωσης χωρίς υποτροπή της νόσου έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει πρώτη γραμμή θεραπείας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλάξουν το θεραπευτικό τοπίο ενός νοσήματος με εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές.

Συνολικό μήνυμα ASCO 2026

Το ASCO 2026 ανέδειξε τρεις μεγάλες τάσεις στην ογκολογία: την επέκταση των στοχευμένων θεραπειών στα πρώιμα στάδια της νόσου (selpercatinib, apalutamide), την ανάδειξη νέων βιολογικών στόχων σε σπάνιους όγκους (abemaciclib στο λιποσάρκωμα) και την εμφάνιση νέας γενιάς φαρμάκων που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε δύσκολες νόσους, όπως ο πλακώδης καρκίνος πνευμόνων και ο μεταστατικός καρκίνος παγκρέατος.

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