Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», το «Ιπποκράτειο» και το Γ.Ν. Καβάλας επισκέφτηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα, για τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αλλά και κλινικών.

Αναλυτικά ο υπουργός επισκέφθηκε το Π.Γ.Ν ΑΧΕΠΑ, όπου στην είσοδο τον υποδέχτηκαν εργαζόμενοι που διαμαρτύρονταν για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση. Ο κ. Γεωργιάδης συνομίλησε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και δέχτηκε το αίτημα τους να τους μιλήσει, μετά τα εγκαίνια των ΤΕΠ.

Στη συνέχεια επισκέφτηκε το Γ.Ν Ιπποκράτειο και το Νοσοκομείο της Καβάλας και μάλιστα σήμερα το πρωί ανάρτησε στο λογαριασμό του στα social media και video με τη χθεσινή του ημέρα, κάνοντας χιούμορ για τους «αγαπημένους του κουμουνιστές», όπως αποκάλεσε τους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις και όλα τα μεγάλα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και… pic.twitter.com/vHKZfQvJI6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2026

Τα έργα που εγκαινιάστηκαν στα τρία νοσοκομεία

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Π.Γ.Ν ΑΧΕΠΑ, πραγματοποίησε τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής, επιθεώρησε τα έργα στο νέο ΤΕΠ το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου, ενώ ενημερώθηκε από τη διοίκηση, τους διευθυντές των κλινικών και τους εκπρόσωπους των συλλόγων εργαζομένων για τα τρέχοντα ζητήματα του νοσοκομείου.

Το παρών έδωσαν ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο Διοικητής του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» Παναγιώτης Παντελιάδης, οι βουλευτές Β´ Θεσσαλονίκης Δημήτριος Βαρτζόπουλος και Θεόδωρος Καράογλου, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος.

Σημειώνεται ότι στο Π.Γ.Ν ΑΧΕΠΑ υλοποιούνται έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την πλήρη ανακατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, καθώς και αλλαγές στη διαρρύθμιση με την κατασκευή νέων λειτουργικών χώρων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και εργασίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση και η ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου ΤΕΠ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΤΕΠ, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης των ασθενών. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας Πνευμονολογικής Κλινικής.

Στο Γ.Ν «Ιπποκράτειο» υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την πλήρη ανακατασκευή των παλαιών χειρουργείων και τη μετατροπή τους σε σύγχρονη Πνευμονολογική Κλινική, με χώρο νοσηλείας 20 κλινών.

Στους νέους χώρους λειτουργούν επίσης Εργαστήριο Βρογχοσκόπησης, Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου, Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας και Αίθουσα Πνευμονικής Αποκατάστασης.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση και πλήρης ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίστηκαν ζητήματα προσβασιμότητας στους χώρους του νοσοκομείου, με παρεμβάσεις σε κλιμακοστάσια, ράμπες και ανελκυστήρες. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές και τη λειτουργικότητα του νοσοκομείου.

Τελευταία στάση της δεύτερης ημέρας περιοδείας του Υπουργού Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ και ενός στεφανιογράφου, ο οποίος παρέμενε ανενεργός εδώ και πολλά χρόνια και λειτούργησε σήμερα για πρώτη φορά.

Στο Γ.Ν Καβάλας υλοποιούνται έργα αναβάθμισης συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του ΤΕΠ, με πλήρη ανακατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και την πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων. Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών δαπέδων συνολικής επιφάνειας 13.000 τ.μ. σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ πραγματοποιείται και η ενεργειακή αναβάθμιση των έξι ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων.

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