Tom Holland: Ο Spider-man… εν δράσει στη Γλασκώβη για τα γυρίσματα της ταινίας «Brand New Day» (video)

Ο «Spider-Man» εθεάθη σε δράση, καθώς γύριζε σκηνές για τη νέα ταινία με «Brand New Day» στην καρδιά της Γλασκώβης.

Πλάνα από τα γυρίσματα είδαν στο φως της δημοσιότητας, με τον Τομ Χόλαντ με τη χαρακτηριστική κόκκινη και μπλε στολή του να σκαρφαλώνει σε τεθωρακισμένο όχημα και να χαιρετά τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε τοποθεσία του Μανχάταν, με κίτρινα ταξί, οχήματα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, αμερικανικές πινακίδες οδών και μπλε οθόνες για εντυπωσιακά λήψεις με CGI (εικόνες που παράγονται με υπολογιστή).

Τα γυρίσματα στη Σκωτία είχε σχεδιαστεί να ολοκληρωθούν έως τις 15 Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστούν έως τις 26 Αυγούστου.

Στην ταινία «Brand New Day» ο Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ, φανταστικού χαρακτήρα των βιβλίων κόμικ της Marvel Comics, ο οποίος γίνεται Άνθρωπος – Αράχνη εκδικητής που έχει στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η σύντροφος του Τομ Χόλαντ, Zendaya επιστρέφει στον ρόλο της MJ.

Η Γλασκώβη σε πολλά κινηματογραφικά έργα παρουσιάζεται ως αμερικανική πόλη χάρη στη διάταξη των δρόμων και τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα.

Οι κινηματογραφικές παραγωγές «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «The Flash», «The Batman» και «World War Z» έχουν όλες μετατρέψει την πόλη σε Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια.

