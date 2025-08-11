«Spider-Man: Brand New Day» – Ο Τομ Χόλαντ στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας (Video)

Ένα βίντεο από τα παρασκήνια της πολυαναμενόμενης ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» έδωσε στη δημοσιότητα η Sony Pictures, προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από την έναρξη των γυρισμάτων στη Γλασκώβη.

Το 60 δευτερολέπτων κλιπ δείχνει τον Τομ Χόλαντ με τη νέα στολή του εμβληματικού υπερήρωα, να συνομιλεί με νεαρούς θαυμαστές και να γυρίζει μια εντυπωσιακή σκηνή δράσης πάνω σε ένα κινούμενο τανκ.

«Είναι η πρώτη ημέρα, η 4η φορά στην ιστορία μου στο Spider-Man» δηλώνει ο ηθοποιός στο βίντεο.

«Είναι αστείο, βάζοντας τη στολή αυτήν τη φορά, νιώθω κάπως διαφορετικά. Είναι, επίσης, η πρώτη φορά που έχουμε θαυμαστές στο γύρισμα της πρώτης ημέρας, οπότε είναι πραγματικά συναρπαστικό που το μοιραζόμαστε μαζί τους» προσθέτει.

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές καταγράφεται όταν ο Τομ Χόλαντ σηκώνει ένα μικρό παιδί, ντυμένο και εκείνο ως Spider-Man, πάνω από κιγκλίδωμα για να βγάλουν αναμνηστική φωτογραφία.

«Έχουμε κάποια γνωστά πρόσωπα στο γύρισμα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ελπίζω να το κάνω σωστά χωρίς πίεση». Υπό τους ήχους επικής μουσικής, το υπόλοιπο βίντεο παρουσιάζει τον Χόλαντ να εκτελεί μια εναέρια σκηνή πάνω στο τανκ, να παρακολουθεί στη συνέχεια την απόδοσή του στην οθόνη και να τραβά με δύναμη την πόρτα του στρατιωτικού οχήματος — με τη λαβή να σπάει από την «υπεράνθρωπη» δύναμή του. Στο τέλος, ο πρωταγωνιστής σφίγγει τους μυς του και φωνάζει στην κάμερα: «Αυτό ήταν φοβερό» σημειώνει -μεταξύ άλλων- ο ηθοποιός.

Στο καστ, μαζί με τον Χόλαντ, συμμετέχουν οι: Ζεντάγια, Τζέικομπ Μπάταλον, Σέιντι Σινκ, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Τζον Μπέρνταλ, Μαρκ Ράφαλο και Μάικλ Μάντο.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σε σενάριο των Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς.

Η πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το Variety.

Διαβάστε επίσης:

Ο Maluma έκανε παρατήρηση από τη σκηνή σε μητέρα που είχε φέρει το μωρό της στη συναυλία – «Νομίζεις είναι καλή ιδέα αυτό;» (Video)

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα