Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

Τρισευτυχισμένη δηλώνει η Άριελ Κωνσταντινίδη, καθώς τις τελευταίες ημέρες κρατά στην αγκαλιά της το τρίτο της παιδί. Η ηθοποιός το πρωί της Παρασκευής (8/8) έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι με καισαρική τομή.

«Είμαστε υπέροχα! Δεν έχουμε βγει ακόμη από το μαιευτήριο. Δεν γέννησα φυσιολογικά αλλά με καισαρική τομή, γιατί είχε μπλεχτεί το μωρό. Εντάξει το έζησα ολόκληρο όπως ήθελα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν πονάω καθόλου. Αμέσως σηκώθηκα και είμαστε πολύ καλά» είπε μιλώντας στο TLIFE και πρόσθεσε:

«Είναι ακόμα καλύτερο από όσο το είχα ονειρευτεί, δεν υπάρχουν λέξεις. Όπως και να ονειρεύεσαι κάτι, όταν το ζεις είναι αλλιώς, έχει άλλες προεκτάσεις και όρια. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Τα αγόρια ανυπομονούν να την δουν από κοντά. Την είδαν από φωτογραφίες. Μοιάζουν πάρα πολύ, αν βάλεις τα τρία νεογέννητα στη σειρά. Η κόρη μου είναι συνδυασμός των αδελφών της και αυτό πραγματικά είναι θεϊκό πλάνο. Αυτό δεν θα μπορούσα να το ονειρευτώ ποτέ. Κοίταξε τι προέκυψε. Είναι καταπληκτικό!».

Διαβάστε επίσης:

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» – H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

Γιάννης Στάνκογλου: «Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα – Μεγαλώνοντας κρατάω πια μικρό καλάθι»