ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
10.08.2025

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» – H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

10.08.2025
Μια ξεχωριστή μέρα είναι η σημερινή για τον Αύγουστο Κορτώ, ο οποίος θέλησε να ευχηθεί στον σύζυγό του, με μια ανάρτηση στο Instagram.

Ο εξαιρετικός συγγραφέας παντρεύτηκε στις 7 Μαρτίου 2024 τον επί χρόνια σύντροφό του Τάσο Σαμουηλίδη. Το ζευγάρι διατηρεί σχέση για περισσότερο από 20 χρόνια και είχαν παντρευτεί το 2014 στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ο Κορτώ έσπευσε να κάνει πρόταση γάμου στον αγαπημένο του.

Σήμερα, 10 Αυγούστου ο Αύγουστος Κορτώ θέλησε να στείλει δημόσια τις ευχές στον σύζυγό του δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της βέρας τους, γράφοντας, «Σήμερα γιορτάζεις. Γιορτάζω κι εγώ κάθε μέρα και στιγμή από τότε που σε γνώρισα. Χίλια χρόνια θα ‘ταν λίγα για σένα, φως μου».

