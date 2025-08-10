search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
LIFESTYLE

10.08.2025 10:11

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω»

10.08.2025 10:11
Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά της χρόνια αλλά και για την αυτοκαταστροφική της πλευρά μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Παπαδήμα στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο.

Μεγάλωσες στην Αγία Παρασκευή όπου υπήρχαν μεν κάποιες πλούσιες οικογένειες αλλά και οι φτωχές, όπως ήταν η δική σου, και ζούσες όπως «Οι κυρίες της αυλής» της παλιάς κινηματογραφικής ταινίας του 1966;

Ακριβώς. Κι έβλεπα το ποντίκι που περνούσε κάτω από τα πόδια μου, την κατσαρίδα που έπρεπε να σκοτώσω κι άλλα τέτοια. Και είχα και τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια μου, την Μαρία και τον Κώστα, τα οποία έπρεπε να φροντίσω. Εγώ ήμουν η αρχηγός της οικογένειας και ας ήταν μόλις ενάμιση χρόνο μικρότερα τα αδέλφια μου.

Ήσουν άτακτη;

Ήμουν αυτοκαταστροφική. Πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω από κάτω πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Δυο φορές με σταμάτησαν, μετά καταλάβανε ότι μπορούσα να το καταφέρω και με αφήνανε. Έκανα ποδήλατο σούζα όλο το χωματόδρομο. Έχω πέσει, έχω πάει στο νοσοκομείο, έχω σημάδι. Ήμουν των άκρων.

«Και αν δεν ήμουν από αυτή τη θρησκευόμενη οικογένεια που, όπως και να το κάνεις, υπήρχε φραγμός, θα ήμουν ακόμα περισσότερο των άκρων. Με έσωσε η γυμναστική. Λατρεύω τον αθλητισμό, αλλά οι γονείς μου δεν με άφηναν να γίνω αθλήτρια», εξήγησε η ηθοποιός.

1 / 3