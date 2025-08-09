search
09.08.2025
09.08.2025

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο – «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

09.08.2025 17:05
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, συνδυάζοντας τις εμφανίσεις της με στιγμές χαλάρωσης και βουτιές στη θάλασσα, ανακαλύπτοντας τις ομορφιές κάθε τόπου που επισκέπτεται.

Αυτές τις ημέρες βρέθηκε στη Χίο και δεν παρέλειψε να επισκεφθεί τους ανεμόμυλους, όπου και φωτογραφήθηκε, μοιράζοντας τις εικόνες με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«Στους ανεμόμυλους στη Χίο… Οι πέτρες τους έχουν ποτίσει αλμύρα, κι οι φτερωτές τους άλλοτε γυρίζουν κι άλλοτε μένουν ακίνητες, σαν να αφουγκράζονται την ανάσα του Αιγαίου, σιωπηλοί φρουροί του χρόνου.

Πλάι τους αφήνεις το βλέμμα να χαθεί στο μπλε στην ησυχία της θάλασσας που σου επιτρέπει να ακούσεις τις σκέψεις σου, ακόμα κι όταν αυτές έχουν βάρος.

Μένεις μόνος, ο ήλιος χρυσίζει το νερό και θες να σου ψιθυρίσει πως όλα βρίσκουν τον δρόμο τους. Κάποια πράγματα μένουν σταθερά, όσο κι αν εσύ αλλάζεις.

Στη θάλασσα αφήνω τις σκέψεις μου, να γίνουν κύματα και να χαθούν. Συντροφιά μου το μπλε και ο άνεμος νιώθω πως ό,τι με βαραίνει βρίσκει δρόμο να φύγει. Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη».

