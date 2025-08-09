Εριέττα Κούρκουλου: Η χιουμοριστική ανάρτηση για τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της

Ανάρτηση για τη διαφορά ηλικίας των 16 χρόνων με τον σύζυγό της, Bύρωνα Βασιλειάδη, έκανε η Εριέττα Κούρκουλου.

Η ιδρύτρια του Save a Greek Stray, μετά τα πέντε ευτυχισμένα χρόνια γάμου, έκανε ένα story από τις διακοπές τους στην Πάρο στο οποίο απάντησε πώς αισθάνεται για τα 16 χρόνια που τους χωρίζουν ηλικιακά.

«Πώς αισθάνεσαι που έχετε 16 χρόνια διαφορά;» γράφει στα Instagram Stories της, με την ίδια να απαντά με άλλη φωτογραφία από το τρέξιμο στο νησί: «Κουρασμένη Σούλα μου, αισθάνομαι κουρασμένη».

