Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Γέννησε την Παρασκευή η Άριελ Κωνσταντινίδη ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί το πρωί της Παρασκευής στις 11:44, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TLIFE. Το μωρό γεννήθηκε 3.180 γραμμάρια.

Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβουν εξιτήριο από το μαιευτήριο ΡΕΑ.

Η ηθοποιός που έχει αποκτήσει ήδη δύο γιους και η κορούλα της ήρθε και ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.

Σε συνέντευξή της σε διαδικτυακή εκπομπής, η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να κάνει ένα τρίτο παιδί μόνη της.

«Ο ρόλος του μπαμπά είναι της μεγαλύτερης αγκαλιάς, της μεγαλύτερης προστασίας, νιώθω ωραία έτσι; Είναι ευχάριστο. Εξ’ αρχής είχα τόση συγκίνηση γι’ αυτόν τον άνθρωπο (που μου έδωσε το σπερματοζωάριο από τράπεζα σπέρματος) γιατί χάρη σε αυτόν υλοποιείται αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Έκανα πολλή δουλειά στο να βγάλω όλα τα εμπόδια», είχε δηλώσει τότε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο

Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

Τάνια Τσανακλίδου: «Μετά από ένα ταξίδι στην Κίνα, κατάλαβα πόσο πολύ αγαπώ τον τόπο μου»