Τάνια Τσανακλίδου: «Μετά από ένα ταξίδι στην Κίνα, κατάλαβα πόσο πολύ αγαπώ τον τόπο μου»

Τυχερή που ζει στην Ελλάδα δηλώνει η Τάνια Τσανακλίδου μετά την επιστροφή της από ταξίδι της στην Κίνα.

Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στα social media, η ερμηνεύτρια περιέγραψε ότι η κούραση και η ταλαιπωρία που υπέστη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερή είναι που μένει στην Ελλάδα, σε αυτό «το μικρό κομμάτι παραδείσου» όπως τη χαρακτηρίζει.

«Μετά από πολύ καιρό εδώ είμαι πάλι. Προσπαθώ να συνέλθω από το μακρινό και δύσκολο ταξίδι στην Κίνα. Μετά από 150.000 βήματα, 30 μπλουζάκια που άλλαζα συνεχώς λόγω ιδρώτα, πούλμαν, μετρό τρένα, τελεφερίκ, αεροπλάνα, κατάλαβα πόσο πολύ αγαπώ τον τόπο μου. Και πόσο τυχεροί είμαστε που κατοικούμε σε αυτό το μικρό κομμάτι παραδείσου» έγραψε.

