08.08.2025
08.08.2025

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

08.08.2025 08:56
HalitYukay

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 43χρονο Τούρκο επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου, όποτε έφυγε με τη θαλαμηγό του Graywolf από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία με προορισμό τη Μύκονο.

Η θαλαμηγός του 43χρονου Τούρκου βρέθηκε από την τουρκική ακτοφυλακή κατεστραμμένη και μισοβυθισμένη ανοιχτά της Προκόννησου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μιλιέτ, καπετάνιος φορτηγού πλοίου συνελήφθη για την υπόθεση, ωστόσο αφέθηκε σήμερα ελεύθερος με όρους.

Ο καπετάνιος, που φέρει τα αρχικά C.T., στην κατάθεσή του δήλωσε τα εξής: «Ήταν περίπου 17:00 και είχα κατέβει για φαγητό. Είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου», δήλωσε.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», είπε.

«Μετά από λίγο, τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο της εταιρείας και του εξήγησα την κατάσταση. Τότε μου είπαν ότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Είπα: “Συνεχίζω το ταξίδι μου”. Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», είπε.

Ποιος είναι ο Χαλίτ Γιουκάι

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982. Είναι επιχειρηματίας και δημιουργός της Mazu Yachts, με την οποία ξεχώρισε στον τομέα της κατασκευής σκαφών αναψυχής, τα οποία πολλά επιφανή άτομα στην Τουρκία – και όχι μόνο – επιλέγουν, εξαιτίας της ποιότητάς τους, αναφέρει η CNN Turk.

Η Mazu Yachts, που ιδρύθηκε το 2011, είναι γνωστή ως εταιρεία με έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία.

Ο ίδιος από μικρός αγαπούσε τη θάλασσα, καθώς, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν μερικά χρόνια στη Volvo Penta, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος σε ηλικία 6 ετών, σε ένα σχολικό τετράδιο.

«Σχεδίασα το πρώτο μου έργο, ένα σκάφος ύψους περίπου 18 μέτρων, και είχα την τύχη να το πουλήσω από το πρώτο σχέδιο. Έτσι ξεκίνησαν όλα», είχε πει 43χρονος.

Το ενδιαφέρον του για τα σκάφη προήλθε όχι μόνο από τα περιοδικά που αγόραζε ο πατέρας του, αλλά και από τα καλοκαίρια που περνούσε συχνά με την οικογένειά του σε σκάφος.

«Λατρεύω τη θάλασσα. Μου αρέσει πολύ η ιστιοπλοΐα και κάνω ιστιοπλοΐα από τότε που γεννήθηκα. Ο παππούς μου είχε σκάφος και μετά ο πατέρας μου, οπότε περάσαμε όλα τα καλοκαίρια, και μερικές φορές ακόμα και τους χειμώνες, κάνοντας ιστιοπλοΐα», είχε πει ο ίδιος.

Η σχέση του με την Ελλάδα φαίνεται να μην περιορίζεται στα ταξίδια, καθώς σύμφωνα με την TRT Haber, o 43χρονος είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί

Τις Αρχές ενημέρωσαν για την εξαφάνιση οι συγγενείς του Γιουκάι, καθώς δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του μετά την αναχώρησή του για το νησί των ανέμων.

Η τουρκική ακτοφυλακή ενημερώθηκε στις 23:40 το βράδυ της Δευτέρας και λίγες ώρες αργότερα, στις 14:30 το μεσημέρι της Τρίτης, πλήρωμα εμπορικού σκάφους ειδοποίησε τον θάλαμο επιχειρήσεων ότι εντόπισε συντρίμμια σκάφους, που όπως αποδείχθηκε ήταν το Graywolf του Γιουκάι.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου επιχειρηματία συμμετείχαν δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής, χωρίς, όμως, κάποιο αποτέλεσμα.

