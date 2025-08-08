search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 09:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 07:23

«Θερίζουν» χολέρα και λιμός στο Σουδάν – Σχεδόν 100.000 κρούσματα σε έναν χρόνο, 770.000 υποσιτισμένα μικρά παιδιά

08.08.2025 07:23
sudan_new

Σχεδόν εκατό χιλιάδες κρούσματα χολέρας καταγράφτηκαν από τον Ιούλιο του 2024 στο Σουδάν, όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Αυτό τόνισε χθες, Πέμπτη (7/8), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προειδοποιώντας ταυτόχρονα για επιδείνωση της κατάστασης ως προς τον υποσιτισμό, τους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς πληθυσμών και τις ασθένειες.

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στη Γενεύη.

«Η χολέρα εξαπλώθηκε στο Σουδάν, όλες οι πολιτείες έχουν αναφέρει επιδημίες. Έχουν καταγραφτεί σχεδόν 100.000 κρούσματα από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς», συνέχισε.

Εκστρατείες εμβολιασμού από το στόμα εναντίον της χολέρας έγιναν σε πολλές πολιτείες, ιδίως στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα, σημείωσε ο Δρ. Τέντρος.

Όμως «οι πρόσφατες πλημμύρες, που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας, αναμένεται να χειροτερέψουν τον υποσιτισμό και να τροφοδοτήσουν νέα επεισόδια χολέρας, ελονοσίας, δάγκειου πυρετού και άλλων ασθενειών», προειδοποίησε ακόμη ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Η χολέρα είναι λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος, μεταδιδόμενη ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς μέσα σε μερικές ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά — πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Παρατηρείται παγκόσμια αύξηση των κρουσμάτων της χολέρας και γεωγραφική εξάπλωση των επιδημιών από το 2021.

Όσο για την πείνα, ο Δρ. Τέντρος στάθηκε στις πληροφορίες για την κατάσταση στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, υπό πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο: οι κάτοικοι φέρονται να τρώνε ζωοτροφές για να επιβιώσουν.

Σε όλο το Σουδάν, εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα και υπολογίζεται πως περίπου 770.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών θα υποστούν ακραίο οξύ υποσιτισμό φέτος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Από τον Απρίλιο του 2023, η χώρα είναι βυθισμένη στον ανελέητο πόλεμο δυο στρατηγών για την εξουσία: του αρχηγού του στρατού, του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και του μέχρι τότε δεξιού του χεριού, του επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έχει μετατρέψει πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Διαβάστε επίσης:

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας – Τα 5 αιτήματα στη Χαμάς για το τέλος του πολέμου

Ο Τραμπ επιχειρεί να βάλει τέλος και στον πόλεμο Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας: «Σήμερα Αλίεφ και Πασινιάν θα υπογράψουν συμφωνία ειρήνης στον Λευκό Οίκο»

Ιράν: Aβάσιμες, πολιτικά υποκινούμενες οι κατηγορίες των ΗΠΑ για στρατιωτική στήριξη στη Ρωσία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Έφαγε πόρτα» σε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν την… αναγνώρισαν – Πώς αντέδρασε

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν λήστεια από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

HalitYukay
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

fotia_pyrosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία

michalaki-papageorgiou-new
LIFESTYLE

Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού για την τέταρτη επέτειο γάμου τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 09:16
lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Έφαγε πόρτα» σε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν την… αναγνώρισαν – Πώς αντέδρασε

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν λήστεια από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

HalitYukay
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

1 / 3