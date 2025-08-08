Ο Τραμπ επιχειρεί να βάλει τέλος και στον πόλεμο Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας: «Σήμερα Αλίεφ και Πασινιάν θα υπογράψουν συμφωνία ειρήνης στον Λευκό Οίκο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως σήμερα θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον «ιστορική σύνοδος ειρήνης» με τη συμμετοχή του ιδίου, των ηγετών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας — δυο πρώην σοβιετικών δημοκρατικών σε σύγκρουση επί δεκαετίες για την κυριαρχία σε διεκδικούμενα εδάφη.

«Αυτά τα δυο έθνη εμπλέκονταν σε πόλεμο για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον ‘Τραμπ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογώντας το επώνυμό του με κεφαλαία.

Εξήγησε ότι θα φιλοξενήσει «τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον Aζέρο πρόεδρο Ιλάμ Αλίεφ και τον Aρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στον Λευκό Οίκο.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν εμπλακεί σε μια σειρά από διασυνοριακές συγκρούσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 — πιο πρόσφατα το 2023, όταν το Αζερμπαϊτζάν κατέλαβε την αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ειρήνης, αλλά έχει και μια σημαντική οικονομική συνιστώσα.

Η Αρμενία συμφώνησε να επιτρέψει έναν διάδρομο 43,5 χιλιομέτρων που θα διασχίζει το έδαφός της — ο οποίος θα αναπτυχθεί από τις ΗΠΑ και θα ονομαστεί «Δρόμος Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» — που θα συνδέει το μεγαλύτερο μέρος του Αζερμπαϊτζάν με έναν μικρό αζερικό θύλακα στα τουρκικά σύνορα.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για περιφερειακές ειρηνευτικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του μέχρι στιγμής, επικαλούμενος τον ρόλο του στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και Κονγκό και Ρουάντα. Εξασφάλισε επίσης μια παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία, κάτι που είχε δεσμευτεί κατά την προεκλογική εκστρατεία να κάνει πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του, και οι μάχες συνεχίζονται στη Γάζα, οδηγώντας σε επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης .

