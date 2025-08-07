Ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε πλοιάρια στον Μισισιπή – 2 νεκροί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την συντριβή ελικοπτέρου σε φορτηγίδες στον ποταμό Μισισίπι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που επικαλείται η εφημερίδα Daily Mirror.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδες που μετέφεραν χημικά και εύφλεκτα αντικείμενα.
Διαβάστε επίσης:
Χαμάς για το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα: «Είναι πραξικόπημα – Θέλει να θυσιάσει τους ομήρους για τα συμφέροντά του»
Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας
«Δεν υπήρξε εκδίωξη ή εκτροπή του πλοίου Fugro Gauss», λέει η Λευκωσία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.