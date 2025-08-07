search
07.08.2025 20:00

«Δεν υπήρξε εκδίωξη ή εκτροπή του πλοίου Fugro Gauss», λέει η Λευκωσία

07.08.2025 20:00
Fugro Gauss

Δεν υπήρξε εκδίωξη ή και εκτροπή του πλοίου Fugro Gauss υπό σημαία Γιβραλτάρ από τις τουρκικές Αρχές, δήλωσε στην ΕΡΤ πηγή της Λευκωσίας, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε άρθρο της τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ» και αποδίδονται σε πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία εξέδωσε παρανόμως antinavtex στη navtex την οποία, κατόπιν αιτήματος της ξένης εταιρείας είχε εκδώσει αρμοδίως η Κυπριακή Δημοκρατία για έρευνες γεωλογικής επισκόπησης στην κυπριακή ΑΟZ και οι οποίες αφορούν στην πόντιση καλωδίου οπτικών ινών.

Η Τουρκία, πρόσθεσε η πηγή, προχώρησε σε έκδοση antinavtex διατυπώνοντας τους γνωστούς ισχυρισμούς της αναφορικά με τις νομικά ανυπόστατες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ίδια πηγή ανέφερε πως οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έλαβαν οποιαδήποτε καταγγελία από την εταιρεία που διεξάγει τις έρευνες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το πλοίο.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για περιφερειακό έργο μη κυπριακής συμμετοχής ή συμφερόντων του οποίο απλώς διέρχεται (και) της κυπριακής ΑΟΖ. Οι εμπλεκόμενες στο έργο ή οι  ενδιαφερόμενες για αυτό χώρες είναι, η Ελλάδα, η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

