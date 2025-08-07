Νετανιάχου πριν το υπουργικό συμβούλιο: Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, δεν θα την κυβερνήσουμε

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο πριν ξεκινήσει το υπουργικό συμβούλιο, από το οποίο αναμένει να πάρει το «πράσινο φως» για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θέλει να «κρατήσει» τη Γάζα, αλλά ότι θέλει μια «περίμετρο ασφαλείας».

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells @BillHemmer "we intend to" take control of Gaza and then turn it over to "civilian governance." pic.twitter.com/wRtTAADGKi — Fox News (@FoxNews) August 7, 2025

«Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε», είπε.

«Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά χωρίς να μας απειλούν και να προσφέρουν στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή, αυτό δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς».

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας συνεδριάζει για να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το σχέδιο του Νετανιάχου για πλήρη κατοχή της Γάζας.