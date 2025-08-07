Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα μοιάζουν «πολύ» με γενοκτονία, λέει για πρώτη φορά αξιωματούχος της ΕΕ

Σε μια από τις πιο έντονες καταδίκες των Βρυξελλών κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, κορυφαία αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι η πείνα, ο εκτοπισμός και οι δολοφονίες στη Γάζα «μοιάζουν πολύ» με γενοκτονία.

Σε σχόλια στο Brussels Playbook του POLITICO την Πέμπτη, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε: «Αυτό που βλέπουμε είναι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός που στοχοποιείται, δολοφονείται και καταδικάζεται σε θάνατο από την πείνα. Ένας συγκεκριμένος πληθυσμός είναι περιορισμένος, χωρίς σπίτια – που καταστρέφονται – χωρίς φαγητό, νερό ή φάρμακα – που του απαγορεύεται η πρόσβαση – και υπόκειται σε βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς ακόμη και όταν προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Οποιαδήποτε ανθρωπιά απουσιάζει και δεν επιτρέπονται μάρτυρες».

Κατέληξε: «Αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει το νόημά της».

Οι ισραηλινές αρχές δεν απάντησαν όταν τους ζητήθηκε να απαντήσουν.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί τον ισχυρισμό περί γενοκτονίας, ο οποίος νομικά υπονοεί πρόθεση καταστροφής ενός λαού, εν όλω ή εν μέρει. Η κυβέρνηση επιμένει ότι εμπλέκεται σε πόλεμο αυτοάμυνας εναντίον της Χαμάς, η οποία, όπως λέει, χρησιμοποίησε τον λαό της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες, ενώ κρατούσε ομήρους Ισραηλινούς που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμικό όργανο δεν έχει χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία για να περιγράψει τις ισραηλινές ενέργειες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν σκληρύνει τη θέση τους απέναντι στο Ισραήλ, σε απάντηση σε τρομερές προειδοποιήσεις για λιμό στη Γάζα, δολοφονίες σε σημεία διανομής τροφίμων και απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, ένθερμοι επικριτές της συμπεριφοράς του Ισραήλ, όπως η Ριμπέρα, είναι απογοητευμένοι από την έλλειψη συγκεκριμένης δράσης της ΕΕ για να πιέσει τον Νετανιάχου και τη Χαμάς να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψει στο Ισραήλ μεγαλύτερες ροές ανθρωπιστικής βοήθειας στον κατεστραμμένο θύλακα.

Η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες χώρες της ΕΕ έχουν αντισταθεί ακόμη και σε αδύναμα μέτρα που αποσκοπούν στην τιμωρία του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του μπλοκαρίσματος μιας πρότασης για αναστολή κάποιας ερευνητικής συνεργασίας.

Η Ριμπέρα είπε ότι η ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, η οποία αποτελεί το θεμέλιο των εμπορικών και οικονομικών τους σχέσεων.

Για να το κάνει αυτό, πρότεινε στις χώρες που αντιτίθενται στα μέτρα κατά του Ισραήλ να εκφράσουν την αντίθεσή τους απέχοντας από οποιαδήποτε ψηφοφορία για τις δράσεις της ΕΕ, επιτρέποντας παράλληλα στην πλειοψηφία να τα εγκρίνει γρήγορα.

«Η συναίνεση δεν αφορά πάντα την ομοφωνία στον ενθουσιασμό», είπε, σε σχόλια που στάλθηκαν στο POLITICO μέσω γραπτού μηνύματος. «Μερικές φορές, σημαίνει να βρούμε χώρο για να προχωρήσουμε, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις ανησυχίες όσων αισθάνονται στριμωγμένοι… Θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε για την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ή/και άλλων μέτρων για την επίτευξη αυτών των στόχων μέσω μιας εποικοδομητικής απόφασης “μη διατύπωσης αντίρρησης”;»

Οι κυρώσεις, σημείωσε, θα απαιτούσαν ομοφωνία εντός της ΕΕ. Αλλά αν ο Νετανιάχου όντως κινηθεί για να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, όπως έχουν δείξει οι αναφορές των τελευταίων ημερών, η Ριμπέρα είπε ότι η διεθνής κοινότητα και οι μεμονωμένες χώρες «θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την επιστροφή στη συμμόρφωση».

«Αυτό… που έχει ειπωθεί και γίνει από τις ισραηλινές αρχές υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Προς το παρόν, ωστόσο, η Γερμανία είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τον διάλογο με το Ισραήλ, αντί να το τιμωρήσει.

Την Τρίτη, ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ανθρωπιστική κατάσταση είχε «εξελιχθεί προς θετική κατεύθυνση» τις τελευταίες δύο εβδομάδες και περισσότερα φορτηγά βοήθειας εισέρχονταν στη Γάζα. Δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς και ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η πηγή των πληροφοριών ήταν ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ.

Σοκαρισμένες από την κατάσταση στη Γάζα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκαν μιας πρόσφατης πίεσης μεταξύ ορισμένων χωρών της G7 για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους.

Η Ριμπέρα, της οποίας η πατρίδα η Ισπανία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης πέρυσι, δήλωσε ότι το μέτρο από μόνο του δεν φτάνει. «Η αναγνώριση είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός, αλλά δεν αρκεί για την οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού. Φαίνεται ότι θα απαιτηθεί μια βαθιά και μακροχρόνια συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας», είπε.

Η περαιτέρω στασιμότητα στη λήψη πολιτικών αποφάσεων δεν θα σήμαινε μόνο ότι οι Παλαιστίνιοι «θα συνεχίσουν να υποφέρουν και να πεθαίνουν σε αφόρητες συνθήκες», είπε η Ριμπέρα, αλλά θα διαβρώσει και τα ηθικά και πολιτικά θεμέλια της ΕΕ.

«Αυτού του είδους η παράλυση τροφοδοτεί μόνο την απογοήτευση και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για κυνισμό και λαϊκισμό. Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα σύνολο θεσμών, αλλά ένα πολιτικό και ηθικό εγχείρημα με το θάρρος να αντιδρά όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές», είπε.

