Βλαντιμίρ Πούτιν: «Ναι» σε συνάντηση με τον Τραμπ στα ΗΑΕ – Ραντεβού με Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έναν από τους κατάλληλους χώρους για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση. Ο πρόεδρος των ΗΑΕ είναι ένας από αυτούς τους φίλους. Πιστεύω ότι θα λάβουμε μια απόφαση, αλλά αυτός θα ήταν ένας από τους κατάλληλους χώρους», δήλωσε ο Πούτιν στον Τύπο την Πέμπτη, απαντώντας σε σχετική ερώητηση.

Ο Πούτιν ρωτήθηκε επίσης, σύμφωνα με το Intefax, ποια πλευρά πήρε την πρωτοβουλία για την συνάντησή του με τον Τραμπ.

«Και οι δύο πλευρές έδειξαν ενδιαφέρον. Δεν έχει σημασία ποιος είπε πρώτα ποια λέξη», είπε.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι ήταν πιθανή, αλλά επανέλαβε ότι αυτό απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν ισχύουν τώρα.

«Έχω πει επανειλημμένα ότι δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό συνολικά. Αυτό είναι δυνατό, αλλά πρέπει να παρέχονται ορισμένες προϋποθέσεις για αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους.

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμη πολύ μακριά» από το να έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις, είπε.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα πριν από την πραγματοποίηση της τριμερούς συνάντησης.

Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με τις προετοιμασίες, δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική άνω βουλή) σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο.

Ο Γουίτκοφ κέρδισε την συμπάθεια στην Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και την ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε σήμερα ότι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του θα αποτελούσε «ξεκάθαρη προτεραιότητα».

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε χθες μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν επίσης μέρος στην συνομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».

