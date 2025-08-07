Έρχονται αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους που από τον Σεπτέμβριο

Το πρώτο από τα τρία πακέτα με αναδρομικά αναμένεται να δοθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και αφορά σε χιλιάδες συνταξιούχους. Τα τρία πακέτα πληρωμών αφορούν διαφορετικές κατηγορίες: απόστρατους, τραπεζοϋπαλλήλους και ασφαλισμένους με πάνω από 30 συντάξιμα έτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η καταβολή των αναδρομικών είναι οριστική, θα γίνει τον Σεπτέμβριο και αφορά σε 70.000 δικαιούχους συγκεκριμένων κατηγοριών συνταξιούχων του Δημοσίου.

Το πρώτο και μεγαλύτερο κύμα αφορά 70.000 απόστρατους, οι οποίοι θα λάβουν αναδρομικά 27 μηνών, με ποσά που κυμαίνονται από 1.200 έως 3.500 ευρώ. Οι επιστροφές σχετίζονται με κρατήσεις που ίσχυαν βάσει του νόμου 4093/2012 σε συντάξεις και μερίσματα άνω των 1.000 ευρώ.

Το δεύτερο πακέτο αφορά περίπου 30.000 συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην 29 ταμεία του ιδιωτικού τομέα και συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016.

Αναδρομικά ποσά θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και οι δικαιούχοι παράλληλων αναθεωρητικών συντάξεων.

Πρόκειται για συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν σε περισσότερα από ένα ταμεία, αλλά ο τελευταίος φορέας ήταν το Δημόσιο και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε:

ΤΑΝ (Ταμείο Νομικών)

ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικοί)

ΤΣΑΥ (Υγειονομικοί)

Χάρη στη νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία του ΕΦΚΑ, τα στοιχεία αντλούνται πλέον ψηφιακά από τα πρώην ταμεία, επιταχύνοντας έτσι την απονομή των οριστικών αναθεωρημένων αποφάσεων και των αναδρομικών.

Έπειτα, θα ακολουθήσουν άλλες 30.000 περιπτώσεις από τα 29 πρώην Ταμεία που βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού καταβολής αναδρομικών.

