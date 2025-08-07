search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 08:50
search
MENU CLOSE
Χωρίς κατηγορία

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

07.08.2025 06:30

Έρχονται αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους που από τον Σεπτέμβριο

07.08.2025 06:30
syntaxiouxoi_new

Το πρώτο από τα τρία πακέτα με αναδρομικά αναμένεται να δοθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και αφορά σε χιλιάδες συνταξιούχους. Τα τρία πακέτα πληρωμών αφορούν διαφορετικές κατηγορίες: απόστρατους, τραπεζοϋπαλλήλους και ασφαλισμένους με πάνω από 30 συντάξιμα έτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η καταβολή των αναδρομικών είναι οριστική, θα γίνει τον Σεπτέμβριο και αφορά σε 70.000 δικαιούχους συγκεκριμένων κατηγοριών συνταξιούχων του Δημοσίου.

Το πρώτο και μεγαλύτερο κύμα αφορά 70.000 απόστρατους, οι οποίοι θα λάβουν αναδρομικά 27 μηνών, με ποσά που κυμαίνονται από 1.200 έως 3.500 ευρώ. Οι επιστροφές σχετίζονται με κρατήσεις που ίσχυαν βάσει του νόμου 4093/2012 σε συντάξεις και μερίσματα άνω των 1.000 ευρώ.

Το δεύτερο πακέτο αφορά περίπου 30.000 συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην 29 ταμεία του ιδιωτικού τομέα και συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016.

Αναδρομικά ποσά θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και οι δικαιούχοι παράλληλων αναθεωρητικών συντάξεων.

Πρόκειται για συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν σε περισσότερα από ένα ταμεία, αλλά ο τελευταίος φορέας ήταν το Δημόσιο και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε:

ΤΑΝ (Ταμείο Νομικών)
ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικοί)
ΤΣΑΥ (Υγειονομικοί)

Χάρη στη νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία του ΕΦΚΑ, τα στοιχεία αντλούνται πλέον ψηφιακά από τα πρώην ταμεία, επιταχύνοντας έτσι την απονομή των οριστικών αναθεωρημένων αποφάσεων και των αναδρομικών.

Έπειτα, θα ακολουθήσουν άλλες 30.000 περιπτώσεις από τα 29 πρώην Ταμεία που βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού καταβολής αναδρομικών.

Διαβάστε επίσης:

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα vouchers βιβλίων, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 91 προσλήψεις, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Πρώτη «καμπάνα» σε εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paralia new
MEDIA

Η Παραλία με διπλή υποψηφιότητα στα Seoul International Drama Awards 2025

alexandra_xatzigeorgiou
MEDIA

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open

ND NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκέψεις Μητσοτάκη για αλλαγή προσώπων σε κομβικές γραμματείες της ΝΔ 

tasos-kostis-new
LIFESTYLE

Τάσος Κωστής για metoo: «Πήγαμε και βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας – Γιατί δεν μιλούν και οι άλλοι κλάδοι;»

idf_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Διέρρευσε» το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας, σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση – «Θα εκτελέσουμε τις εντολές» ξεκαθαρίζει ο Κατς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 08:50
paralia new
MEDIA

Η Παραλία με διπλή υποψηφιότητα στα Seoul International Drama Awards 2025

alexandra_xatzigeorgiou
MEDIA

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open

ND NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκέψεις Μητσοτάκη για αλλαγή προσώπων σε κομβικές γραμματείες της ΝΔ 

1 / 3