ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 19:28
Μαχητικά πάνω από την Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας (video)

Ένας βροντερός ήχος έσκισε το απόγευμα της Κυριακής τον Αττικό ουρανό.

Μαχητικά αεροσκάφη εμφανίστηκαν να πετούν σε σχηματισμό πάνω από την Αθήνα, χωρίς να έχει υπάρξει νωρίτερα κάποια προειδοποίηση για άσκηση ή οτιδήποτε άλλο.

Αρχικά υπήρξε μία ανησυχία για το τι πραγματικά συμβαίνει – ή μήπως επίκειται κάποιο συμβάν – αλλά το περιστατικό κράτησε για λίγο.

Τελικά, η πτήση των μαχητικών έγινε με αφορμή την επέτειο των 95 χρόνων της Πολεμικής Αεροπορίας. Rafale, f16 και άλλα μαχητικά πέταξαν πάνω από τον Αττικό ουρανό με πολίτες στην παραλιακή να χαζεύουν το ξεχωριστό θέαμα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

