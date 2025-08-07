search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

07.08.2025 19:15

Νέες προϋποθέσεις θέτει ο Λευκός Οίκος για μια συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

07.08.2025 19:15
credit: AP

Ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη διέψευσε το Κρεμλίνο σε ό,τι αφορά στη συμφωνία μιας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας σε μια τοποθεσία από κοινού αποδεκτή.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο ABC News ότι δεν έχει συμφωνηθεί καμία τοποθεσία και ότι ο Πρόεδρος Πούτιν πρέπει να συναντηθεί με τον Ουκρανικό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι για να συμβεί η συνάντηση με τον Τραμπ – κάτι για το οποίο το Κρεμλίνο δεν είναι πρόθυμο να δεσμευτεί μέχρι στιγμής.

Ο σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι μια «συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ (θα πραγματοποιηθεί) τις επόμενες ημέρες».

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ είχε προωθήσει την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι, αλλά ότι η επερχόμενη συνάντηση θα ήταν μόνο μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν, δήλωσε το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έναν από τους πλέον κατάλληλους χώρους για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση. Ο πρόεδρος των ΗΑΕ είναι ένας από αυτούς τους φίλους. Πιστεύω ότι θα λάβουμε μια απόφαση, αλλά αυτός θα ήταν ένας από τους κατάλληλους χώρους», δήλωσε ο Πούτιν στον Τύπο την Πέμπτη, απαντώντας σε σχετική ερώητηση.

Ο Πούτιν ρωτήθηκε επίσης, σύμφωνα με το Intefax, ποια πλευρά πήρε την πρωτοβουλία για την συνάντησή του με τον Τραμπ.

«Και οι δύο πλευρές έδειξαν ενδιαφέρον. Δεν έχει σημασία ποιος είπε πρώτα ποια λέξη», είπε.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι ήταν πιθανή, αλλά επανέλαβε ότι αυτό απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν ισχύουν τώρα.

«Έχω πει επανειλημμένα ότι δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό συνολικά. Αυτό είναι δυνατό, αλλά πρέπει να παρέχονται ορισμένες προϋποθέσεις για αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους.

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμη πολύ μακριά» από το να έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις, είπε.

