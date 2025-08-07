Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Νέας Βρετανίας, του μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους Μπίσμαρκ στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κόκοπο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

