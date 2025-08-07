search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 22:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 20:49

Χαμάς για το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα: «Είναι πραξικόπημα – Θέλει να θυσιάσει τους ομήρους για τα συμφέροντά του»

07.08.2025 20:49
hamas_new

Θέση πήρε η Χαμάς για τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου σε όλη τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ως πραξικόπημα  στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στον θύλακα.

Η Χαμάς αναφέρει ότι τα σχέδια του Νετανιάχου να επεκτείνει την επιθετική του δράση στη Γάζα δείχνουν ότι στοχεύει να «ξεφορτωθεί τους ομήρους και να τους θυσιάσει για να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα».

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε την Πέμπτη ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18.

Επιχειρώντας να διασκεδάσει τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» , αλλά σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

Το Ισραήλ, τόνισε, σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά θα την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις. «Δεν θέλουμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας και δεν θέλουμε να το κυβερνάμε. Θέλουμε να το δώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνούν σωστά και δεν θα μας απειλούν», ανέφρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας και εν μέσω πιέσεων από στελέχη του στρατού για τους κινδύνους του σχεδίου.

Διαβάστε επίσης:

Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

«Δεν υπήρξε εκδίωξη ή εκτροπή του πλοίου Fugro Gauss», λέει η Λευκωσία

«Δεν πρόκειται για βοήθεια, πρόκειται για ενορχηστρωμένες δολοφονίες» – Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την GHF

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea styra ploio limani 11- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα: Ετοιμάζονται ομαδικές αγωγές από τους επιβάτες

EKTELESH_VADI
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πυρηνικός επιστήμονας ο άνδρας που εκτελέστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ – Έδωσε πληροφορίες στη Μοσάντ

spain_pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

tsipras 551- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίσημος ομιλητής στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας

Brigitte_Macron
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μακρόν: Διακοπές χωρίς τον σύζυγό της Εμμανουέλ – Βιώνει πένθος και περνά κρίση στον… γάμο της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 21:56
nea styra ploio limani 11- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο που προσάραξε σε ξέρα: Ετοιμάζονται ομαδικές αγωγές από τους επιβάτες

EKTELESH_VADI
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πυρηνικός επιστήμονας ο άνδρας που εκτελέστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ – Έδωσε πληροφορίες στη Μοσάντ

spain_pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

1 / 3