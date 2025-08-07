Χαμάς για το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα: «Είναι πραξικόπημα – Θέλει να θυσιάσει τους ομήρους για τα συμφέροντά του»

Θέση πήρε η Χαμάς για τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου σε όλη τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ως πραξικόπημα στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στον θύλακα.

Η Χαμάς αναφέρει ότι τα σχέδια του Νετανιάχου να επεκτείνει την επιθετική του δράση στη Γάζα δείχνουν ότι στοχεύει να «ξεφορτωθεί τους ομήρους και να τους θυσιάσει για να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα».

Hamas replica Netanyahu mitjançant un comunicat en què assegura que el control total de Gaza és "un cop" que torpedina les negociacions per a un alto el foc https://t.co/QuSIIBOf20 https://t.co/QuSIIBOf20 — 324.cat (@324cat) August 7, 2025

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε την Πέμπτη ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18.

Επιχειρώντας να διασκεδάσει τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» , αλλά σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

Netanyahu says Israel plans to take over Gaza as officials discuss widening its offensive https://t.co/VgaZO1LKuY August 7, 2025

Το Ισραήλ, τόνισε, σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά θα την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις. «Δεν θέλουμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας και δεν θέλουμε να το κυβερνάμε. Θέλουμε να το δώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνούν σωστά και δεν θα μας απειλούν», ανέφρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας και εν μέσω πιέσεων από στελέχη του στρατού για τους κινδύνους του σχεδίου.

