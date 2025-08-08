Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας – Τα 5 αιτήματα στη Χαμάς για το τέλος του πολέμου

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλάβει την πόλη της Γάζας, μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο KAN News νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού για την ήττα της Χαμάς. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα προετοιμαστούν να αναλάβουν τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, παρέχοντας παράλληλα ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης», δήλωσε αργότερα ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios, επικαλούμενος το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η δήλωση δεν χρησιμοποίησε τον όρο «κατοχή», αλλά μάλλον τον όρο «κατάληψη», λόγω των νομικών επιπτώσεων για τον άμαχο πληθυσμό, ανέφερε το Ynet.

Το σχέδιο, που προτάθηκε από τον Νετανιάχου και συζητήθηκε στη συνάντηση της Πέμπτης προς Παρασκευή κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβάνει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας και τη μετεγκατάσταση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στο νότιο τμήμα του θύλακα. Το KAN News σημείωσε ότι η συνάντηση διήρκεσε περίπου 10 ώρες.

Η πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου υποστήριξε επίσης πέντε αιτήματα που θα απαιτήσει το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς Η επιστροφή και των 50 εναπομεινάντων ομήρων, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Η ύπαρξη μιας εναλλακτικής πολιτικής κυβέρνησης που δεν θα είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών αποφάσισε ότι το εναλλακτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν θα είχε εξασφαλίσει την ήττα της Χαμάς ή την επιστροφή των ομήρων.

Η δήλωση δεν αναλύει το προαναφερθέν εναλλακτικό σχέδιο, αλλά φαίνεται να αναφέρεται σε μια πρόταση που παρουσίασε ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, φοβούμενος ότι αυτό θα οδηγήσει σε ανθρωπιστική καταστροφή, ενώ παράλληλα θα διακινδυνεύσει τις ζωές των ομήρων.

Δεν είναι σαφές γιατί η δήλωση αναφέρεται μόνο στην κατάκτηση της Πόλης της Γάζας και όχι στην κατοχή ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου την Πέμπτη ότι ήταν το σχέδιό του.

Η Πόλη της Γάζας αποτελεί μέρος του 25% της Λωρίδας της Γάζας που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη κατακτήσει, μαζί με αρκετά στρατόπεδα προσφύγων στην κεντρική Γάζα.

Χαμάς για το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα: «Είναι πραξικόπημα – Θέλει να θυσιάσει τους ομήρους για τα συμφέροντά του»

Η Χαμάς πριν ξεκινήσει το συμβουλιο ασφαλείας του Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ως πραξικόπημα στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στον θύλακα.

Η Χαμάς αναφέρει ότι τα σχέδια του Νετανιάχου να επεκτείνει την επιθετική του δράση στη Γάζα δείχνουν ότι στοχεύει να «ξεφορτωθεί τους ομήρους και να τους θυσιάσει για να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα».

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε την Πέμπτη ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18.

Επιχειρώντας να διασκεδάσει τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» , αλλά σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

Το Ισραήλ, τόνισε, σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά θα την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις. «Δεν θέλουμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας και δεν θέλουμε να το κυβερνάμε. Θέλουμε να το δώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνούν σωστά και δεν θα μας απειλούν», ανέφρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας και εν μέσω πιέσεων από στελέχη του στρατού για τους κινδύνους του σχεδίου.

