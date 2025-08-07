search
07.08.2025 22:15

Αγνοείται ακόμα ο Τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο – Το σκάφος του εντοπίστηκε μισοβυθισμένο

Οι τουρκικές Αρχές προσπαθούν ακόμα να εντοπίσουν τον γνωστό επιχειρηματία, Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου 2 Αυγούστου, όταν αναχώρησε με το γιοτ του από την Τουρκία με προορισμό το νησί της Μυκόνου.

Το γιοτ του 43χρονου βρέθηκε με σοβαρές ζημιές και μισοβυθισμένο από την τουρκική ακτοφυλακή ανοιχτά της Προκοννήσου. Το γιοτ εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Θάλασσας του Μαρμαρά, σε τουρκικά χωρικά ύδατα, κοντά στη χερσόνησο Καπιντάγ, κυριολεκτικά κομμένο στα δύο και μισοβυθισμένο.

Δεν έχει βρεθεί ίχνος του

Οι Αρχές ενημερώθηκαν από την οικογένεια του Γιουκάι, που έχασε επαφή μαζί του λίγο μετά την αναχώρησή του. Η ακτοφυλακή ειδοποιήθηκε επίσημα στις 11.40μμ της Δευτέρας (4/8). Χθες, Τρίτη (5/8), στις 2.30μμ, το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου ανέφερε ότι εντόπισε συντρίμμια από πλωτό σκάφος. Λίγη ώρα μετά επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για το γιοτ του Τούρκου επιχειρηματία, το Graywolf.

Επαγγελματίες δύτες, ένα ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να τον αναζητήσουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Οι έρευνες για την αναζήτηση του Γιουκάι συνεχίζονται.

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας

Ο Χαλίτ Γιουκάι, γεννημένος το 1982, είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της τουρκικής εταιρείας Mazu Yachts, η οποία κατασκευάζει πολυτελή γιοτ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως εργάτης σε ναυπηγείο και πραγματοποίησε το όνειρό του να ιδρύσει τη δική του εταιρεία το 2011.

Η εταιρεία Mazu Yachts είναι γνωστή στην Τουρκία για τα μοντέρνα σχέδια και τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί στην κατασκευή γιοτ.

Παντρεμένος με Ελληνίδα

Σύμφωνα με την τουρκική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, X Bodrum, ο Χαλίτ Γιουκάι είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα, Ράνια Στύπα. Η σύζυγός του είναι η διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της Mazu Yachts.

