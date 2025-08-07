Φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης – Ανησυχία για εξάπλωση προς Λουτρά (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυλαία Φερών, στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα να καεί ήδη τουλάχιστον ένα σπίτι, σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρει το pameevro.gr. H Πυροσβεστική δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση ενώ σύμφωνα με την τελευταία την ενημέρωση δεν κινδύνευαν σπίτια.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο δυνατός βοριάς που πνέει στην περιοχή, ο οποίος ενδέχεται να οδηγήσει τη φωτιά προς την περιοχή των Λουτρών Τραϊανούπολης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης σε δασικές και κατοικημένες εκτάσεις.
Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Διαβάστε επίσης:
Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων που εξερράγη φιάλη υγραερίου
Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Σε δύσβατο σημείο οι φλόγες
Αγνοείται ακόμα ο Τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο – Το σκάφος του εντοπίστηκε μισοβυθισμένο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.