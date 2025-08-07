Φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης – Ανησυχία για εξάπλωση προς Λουτρά (Video)

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυλαία Φερών, στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερόχορτα αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα να καεί ήδη τουλάχιστον ένα σπίτι, σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρει το pameevro.gr. H Πυροσβεστική δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση ενώ σύμφωνα με την τελευταία την ενημέρωση δεν κινδύνευαν σπίτια.

Προβληματισμός για εξάπλωση προς Λουτρά

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο δυνατός βοριάς που πνέει στην περιοχή, ο οποίος ενδέχεται να οδηγήσει τη φωτιά προς την περιοχή των Λουτρών Τραϊανούπολης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης σε δασικές και κατοικημένες εκτάσεις.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

