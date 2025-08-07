search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 23:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 22:32

Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Σε δύσβατο σημείο οι φλόγες

07.08.2025 22:32
fwtia_agios_thwmas
neakriti

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 88 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο χωρίς δρόμους, κάτι που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

pao sakhtar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προκριματικά Europa League: Ο Ρίζνικ έβαλε «στοπ» στον Παναθηναϊκό και η Σαχτάρ έφυγε με το 0-0 από το ΟΑΚΑ – Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς στην Κρακοβία

fwtia_pulaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης – Ανησυχία για εξάπλωση προς Λουτρά (Video)

paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προκριματικά Europa League: Όλα ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ στην Αυστρία μετά το 0-0 στην Τούμπα με την Βόλφσμπεργκερ (Video)

EKRHKSH_ENOIKIAZOMENA
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων που εξερράγη φιάλη υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 23:33
LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

pao sakhtar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προκριματικά Europa League: Ο Ρίζνικ έβαλε «στοπ» στον Παναθηναϊκό και η Σαχτάρ έφυγε με το 0-0 από το ΟΑΚΑ – Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς στην Κρακοβία

fwtia_pulaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης – Ανησυχία για εξάπλωση προς Λουτρά (Video)

1 / 3