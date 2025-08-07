Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Σε δύσβατο σημείο οι φλόγες

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 88 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο χωρίς δρόμους, κάτι που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.