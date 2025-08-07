Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Σε δύσβατο σημείο οι φλόγες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 88 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο χωρίς δρόμους, κάτι που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.