Κριτική ταινίας: «Το ιερό αγόρι» – Όλα ξεκίνησαν από ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα (photos/video)

Τίτλος ταινίας: «Το ιερό αγόρι» («La valle dei sorrisi»)

Σύνοψη: Το Ρεμίς είναι ένα ορεινό χωριό στην Ιταλία, με τους κατοίκους του να ζουν κάτω από τη σκιά ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όπου έχασαν τη ζωή τους πολλοί κάτοικοί του. Πίσω από τα χαμόγελα, κρύβεται ένα βαρύ πένθος, και ο μόνος που το ανακουφίζει είναι ένα αγόρι, με περίεργες ιδιότητες, του οποίου η αγκαλιά μοιάζει θεραπευτική

Σκηνοθεσία: Πάολο Στρίπολι

Παίζουν: Μικέλε Ριοντίνο, Πάολο Πιερμπόν, Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο

Στο μικρό χωριό Ρεμίς, της ορεινής Ιταλίας, ο σκηνοθέτης Πάολο Στρίπολι ξεκινάει την αφήγησή του από ένα πολύ οικείο για εμάς περιστατικό, την απώλεια πολλών νέων ψυχών, μετά από ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα. Έτσι, μπορεί ο αυθεντικός, ιταλικός, τίτλος του φιλμ να είναι «La valle dei sorrilsi» («Η κοιλάδα των χαμόγελων»), στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για έναν τόπο συλλογικού πένθους. Είναι κάτι σαν τον κατ’ ευφημισμόν Εύξεινο Πόντο ή το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος. Και τότε έρχεται ο ελληνικός τίτλος («Το ιερό αγόρι») να φωτίσει με ελπίδα αυτήν την κοιλάδα του δράματος. Τούτη η περίεργη ύπαρξη, ανάμεσα σε αρσενική και θηλυκή παρουσία, θεϊκή και δαιμονική ταυτοχρόνως, αποτελεί την ελπίδα των χαροκαμένων κατοίκων. Μια αγκαλιά μαζί του λυτρώνει, προσφέρει παρηγόρια και δύναμη για το παρακάτω. Ο Στρίπολι, με έφεση στο ψυχολογικό θρίλερ (προηγούμενη ταινία του το «Μια κλασική ιστορία τρόμου»), δεν προδίδει την κατασκευαστική του προτίμηση και οδηγεί την ταινία στα μονοπάτια του αμφίσημου, όπου το φοβερό μπορεί να συγκατοικεί με το ιερό. Ίσως η ιδιομορφία -ακόμη και εμφανισιακά- του νεαρού αγοριού, να βοηθάει στη διάσταση που τού προσδίδει η κοινότητα. Θα μπορούσε να είναι απλώς κάτι διαφορετικό, ένας «άλλος», που πότε είναι φορέας δεισιδαιμονιών και πότε ελπίδας. Αναλόγως από ποια οπτική γωνία αντικρίζει κάποιος το φαινόμενο, το αγόρι μπορεί να φέρνει το χαμόγελο στα παγωμένα πρόσωπα των κατοίκων, αλλά και να κουβαλάει μέσα του μιαν αόρατη κατάρα.

Την αφορμή για το ξεδίπλωμα όλου του μυστηρίου την προσφέρει ένας αναπληρωτής καθηγητής γυμναστικής, ο οποίος διορίζεται στο γυμνάσιο του χωριού. Με ένα βαρύ πένθος- και αυτός- στις πλάτες του, δεν απέχει σε επίπεδο διάθεσης από τους υπόλοιπους κατοίκους του Ρεμίς. Μόνον που είναι επίσης ξένος, άρα τον συνοδεύει η καχυποψία στις συναντήσεις του με τους ντόπιους. Προσεγγίζει το ιερό αγόρι, δέχεται την ιαματική του θωπεία, αλλά και την τρομακτική της πλευρά. Ό,τι καταφέρνει καλά ο Στρίπολι είναι η δημιουργία του πορτρέτου του αγοριού, αλλά και η ανάλογα αμφιταλαντευόμενη διάθεση των κατοίκων απέναντί του. Στην πραγματικότητα κατασκευάζει έναν «αποδιοπομπαίο τράγο», αυτό το διαφορετικό ον, το οποίο από τις αρχαίες κοινωνίες ως σήμερα μπορεί ν’ αποτελεί την ίδια στιγμή αντικείμενο λατρείας, αλλά και θυσίας. Στη θρησκειολογία (κορυφαίες οι μελέτες του Ρενέ Ζιράρ πάνω στο θέμα) το φαινόμενο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο σινεμά, ο Στρίπολι αποπειράται την κινηματογράφησή του, ωστόσο, δίπλα στη γοητεία του «δυσερμήνευτου» βρίσκει κάποιος το μπέρδεμα και το αφηγηματικό κομφούζιο. Η ιδέα του Στρίπολι διακρίνεται από σαφείς αναφορές σ’ έναν αρχετυπικό παγανισμό. Προσπαθεί να αφήσει μετέωρες τις ερμηνείες του θεατή, ως προς την ερμηνεία του φαινόμενου του «ιερού αγοριού». Η αναγκαιότητα των κοινών εορτών και του κοινού πένθους μιας κοινότητας δημιουργεί συνθήκες ιδανικές για ένα υπαρξιακό θρίλερ, οι οποίες συντρίβονται πάνω στην αφηγηματική τρικυμία. Οι εικόνες μπερδεύονται, καθώς προσπαθούν να διανύσουν την απόσταση από τα γνωστά ζόμπι – υπάρχουν σκηνές οι οποίες παραπέμπουν σε αυτά- ως την έννοια του «άλλου» και του ξένου. Ευτυχώς, το τέλος του έργου (συνεπές ως προς την πολυσημία) κρατάει το μυστήριο της απάντησης.

Τελικά, το «ιερό αγόρι» -αλλά και ο ίδιος ο παράταιρος άνθρωπος, γενικά- είναι Θεός, διάβολος ή απλώς άλλος ένας από εμάς;

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