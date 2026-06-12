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12.06.2026 15:00

«Gatto»: Η Pixar κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του νέου χειροποίητου animation (photo/video)

12.06.2026 15:00
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Καθώς το «Toy Story 5» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες σε λίγες ημέρες, η Pixar έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη γεύση από την νέα της ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Gatto». Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλου μήκους φιλμ του ιταλού σκηνοθέτη Ενρίκο Καζαρόζα (Enrico Casarosa), δημιουργού του υπέροχoυ «Luca» που κυκλοφόρησε το 2021.

Σύμφωνα με το World of Reel, εκτός από την πλοκή του, το «Gatto» ξεχωρίζει κυρίως για την οπτική του ταυτότητα. Αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή στην ιστορία της Pixar που υιοθετεί μια χειροποίητη, «ζωγραφισμένη» αισθητική, ξεφεύγοντας τελείως από τη γνώριμη, γυαλιστερή όψη των κλασικών ψηφιακών ταινιών της. Ωστόσο το φιλμ δεν αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αυτού του είδους στο animation. Η αρχή έγινε με το «Loving Vincent», όπου χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 65.000 καρέ-ελαιογραφίες φιλοτεχνημένες από μια ομάδα 100 καλλιτεχνών, αποδίδοντας πιστά τη χαρακτηριστική αισθητική του εμβληματικού ζωγράφου Βαν Γκογκ.

Η πλοκή του «Gatto» ακολουθεί μία μαύρη γάτα στη Βενετία με πάθος στη μουσική, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με την περιθωριοποίηση της τοπικής κοινωνίας λόγω των δεισιδαιμονιών που συνοδεύουν το χρώμα της.

Ο Μάρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) και ο Λόρενς Φίσμπερν (Laurence Fishburne) δανείζουν τις φωνές τους στην φιλόδοξη παραγωγή η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου 2027.

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