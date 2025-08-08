search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 01:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 00:57

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Επίκεντρο το Αλιβέρι

08.08.2025 00:57
SEISMOGRAFOS

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στο Αλιβέρι στην Εύβοια.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στο Αλιβέρι ήταν 18 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου.

Το επίκεντρο ήταν 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Εκοιμήθη σε ηλικία 72 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

Τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και μια πεζή – Διοικητική έρευνα διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_agios_thwmas
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

fwtia_pulaia
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Επίκεντρο το Αλιβέρι

ADWNIS_RODOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισοδιακή συνάντηση Άδωνι με υγειονομικούς στη Ρόδο

IRIBANI_IRAN
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Aβάσιμες, πολιτικά υποκινούμενες οι κατηγορίες των ΗΠΑ για στρατιωτική στήριξη στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 01:28
fwtia_agios_thwmas
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

fwtia_pulaia
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Πυλαία Φερών Αλεξανδρούπολης

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Επίκεντρο το Αλιβέρι

1 / 3