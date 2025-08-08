Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Πρώτη ενημέρωση: 11:16 (7/8)

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά καθώς πέθανε η κόρη του, Λένα Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο.

Η νεαρή πέθανε ξαφνικά βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Συγκλονισμένος όλος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να ευχηθεί συλληπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό.

Υπέστη επιληπτική κρίση και τελικά κατέληξε από ανακοπή

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπαθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε.

Όπως έγινε γνωστό, η Λένα Σαμαρά υπέστη σήμερα το μεσημέρι επιληπτική κρίση για πρώτη φορά στη ζωή της.

Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» γιατί δεν υπήρχε νευρολόγος στο «Σισμανόγλειο»

Μεταφέρθηκε αρχικά στο «Σισμανόγλειο» αλλά καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της, Γεωργίας και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφητήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών. Όσοι την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα κορίτσι χαμηλών τόνων.

Η αδυναμία της φαίνεται ότι ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Η Λένα Σαμαρά σπάνια έκανε δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τους γονείς της. Μια από της πιο γνωστές ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του NDP.

Τα συλλυπητήρια του Πρωθυπουργού: «Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία»

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε δημόσια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…» έγραψε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

Εκτός από το συλληπητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όλος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τα ειλικρινή του συλληπητήρια για τον ξαφνικό χαμό της νεαρής στην οικογένεια Σαμαρά, με την πλειοψηφία των πολιτικών να τονίζει ότι «τα λόγια είναι περιττά» μποστά σε αυτή την τραγική απώλεια.

