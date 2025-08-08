Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά

Τη θλίψη του εκφράζει ο πολιτικός κόσμος της χώρας για τον ξαφνικό χαμό της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μας συγκλονίζει όλους η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Σωκράτης Φάμελλος: «Τραγική απώλεια»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Φάμελλος ανέφερε:

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του.»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε»

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», γράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κίνημα Δημοκρατίας: «Σε στιγμές σαν κι αυτή, τα λόγια περισσεύουν»

«Σε στιγμές σαν κι αυτή, τα λόγια περισσεύουν. Το Κίνημα Δημοκρατίας εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας.

Κασσελάκης: «Τα λόγια είναι φτωχά»

Ξεχωριστή ανάρτηση έκανε και ο Στέφανος Κασσελάκης τονίζοντας ότι «τα λόγια είναι φτωχά» μπροστά στην απώλεια αυτή.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια»

Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια»

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας», αναφέρει ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αλέξης Χαρίτσης: «Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος»

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας.

Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία,συγκλονισμένος.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά.

Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Νίκος Παππάς: «Κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά»

«Με τι λόγια να μιλήσεις για μια τέτοια απώλεια… Με ποιες λέξεις να μιλήσεις για έναν τέτοιο χαμό… Για αυτή την οδύνη. Κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης», αναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Παύλος Μαρινάκης: «Ο μεγαλύτερος πόνος, κουράγιο»

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν»

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Παύλος Πολάκης: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος»

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στη ζωή από τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του.

Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του.Μονο ο χρόνος …τίποτα άλλο..»

ΜέΡΑ25: «Ειλικρινή συλλυπητήρια και κουράγιο»

Το να χάνει κανείς το παιδί του είναι συνταρακτικό. Και πιο συνταρακτικό το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα γυναίκα, τόσο νωρίς, τόσο αιφνίδια. Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά. Ειλικρινή συλλυπητήρια και κουράγιο για την ανείπωτη απώλεια τους.

Αλέξης Τσίπρας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια»

Συλλυπητήρια για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαράς εξέφρασε από την πλευρά του και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

