ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07.08.2025 19:23

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ

07.08.2025 19:23
mitsotakis xertsog- new

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

