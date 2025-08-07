Μπούγας για Σεμερτζίδου: Ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι εκμεταλλεύτηκαν οποιαδήποτε κομματική ιδιότητα – Τι είπε για δήμευση περιουσιών

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν αν θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, «όσοι έχουν εκμεταλλευθεί οποιαδήποτε ιδιότητα και την κομματική ιδιότητα που είχαν και παρεισέφρησαν σε διαδικασίες που τους έδωσαν την δυνατότητα να πάρουν χρήματα τα οποία δεν εδικαιούντο και αυτοί θα κληθούν πολύ σύντομα να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Επιπλέον τόνισε πως η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας είναι «υποχρεωτική», ενώ η παραπομπή της στη Δικαιοσύνη θα αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές.

«Με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό. Η Ελληνική Πολιτεία θα ενισχύσει τους μηχανισμούς επιστροφής των χρημάτων που εισπράχθηκαν αδικαιολόγητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάζονται απολύτως στο πλαίσιο των εθνικών θεσμών και ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αιφνιδίασε τις αρχές, καθώς υπήρχαν ενδείξεις και καταδίκες ήδη από προηγούμενα χρόνια. «Η ελληνική Πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τον θεσμό, τους εισαγγελείς που υπηρετούν και θέλει να τους παρέχει τα μέσα για να μπορούν αποτελεσματικά να συλλειτουργούν με την ελληνική Δικαιοσύνη» ανέφερε.

Δήμευση περιουσιών και ποινικές ευθύνες



Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, ο εισαγγελέας μπορεί σε κάθε στάδιο της έρευνας να διατάξει κατάσχεση και περιουσιακών στοιχείων και δήμευση λογαριασμών, ώστε να μην εξαφανιστούν τα παράνομα αποκτηθέντα χρήματα. Μάλιστα πρόσθεσε πως δεν το θεωρεί καθόλου απίθανο και στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρξουν κατασχέσεις περιουσιών.

Εάν τα ποσά δεν επιστραφούν, θα υπάρξουν ποινικές συνέπειες, ακόμη και κάθειρξη.

«Μιλάμε για κακουργήματα, όχι για απλές κυρώσεις ή αναστολές ποινών. Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα, να ζητήσουν συγγνώμη και να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ελαφρυντικά», τόνισε.

Στο υποθετικό σενάριο αν τελικά δεν βρεθούν αυτά τα χρήματα στους εμπλεκόμενους η υφυπουργός τόνισε πως «η φυλάκιση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να ξεπεράσει πολύ εύκολα γιατί μιλάμε για υποθέσεις οι οποίες το οικονομικό αντικείμενο οδηγεί στην δίωξη για κακούργημα. Κατά συνέπεια μιλάμε για κάθειρξη, δηλαδή για μια πολυετή έκτιση ποινής».

Μάλιστα πρόσθεσε πως δεν είναι απλές οι κυρώσεις, αφού με την πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα οποιαδήποτε ποινή υπερβαίνει τα δύο έτη εκτείνεται υποχρεωτικά.

«Δεν μιλάμε για αναστολή ποινών» σημείωσε επιπλέον και πρόσθεσε πως «όσοι κριθούν ένοχοι, θα οδηγηθούν στις φυλακές και θα επιστρέψουν τα χρήματα».

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη στάση της κυβέρνησης στην εξεταστική επιτροπή, ο κ. Μπούγας δήλωσε: «Η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Αν προκύψουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, δεν θα διστάσει να προχωρήσει και σε Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «υπονόμευσε την ίδια της την πρόταση» με την αποχώρησή της από τη διαδικασία και διαβεβαίωσε ότι οι βουλευτές της ΝΔ θα λειτουργήσουν με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα.

Ανέφερε επίσης ότι «διαχρονικά τα μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα είχαν κομματικό χρώμα», ενώ πρόσθεσε ότι «όποιος αποπειραθεί απάτες σε βάρος των εθνικών ή των ευρωπαϊκών συμφερόντων, είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστεί και θα οδηγηθεί για να λογοδοτήσει ενώπιον δικαιοσύνης».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του – Πολιτική αλλαγή για να τελειώσουμε με την ηθική και πολιτική παρακμή (videos)

Εξωτερική πολιτική και εσωτερική αντιπαράθεση

ΚΚΕ: «Σιγή ασυρμάτου» από τη ΝΔ για την επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι