Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Προκαταρκτική εξέταση για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν οι επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, βάσει του οποίου η κ. Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις, 2,5 εκ. ευρώ από το 2019-2024.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή εισαγγελία θα περιμένει και το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που έκανε έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρε στοιχεία για περίπου δέκα πρόσωπα (μεταξύ των οποίων και για την κ. Σεμερτζίδου) που φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας.

