Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο – Νεκρός 35χρονος, έπεσε από σκαλωσιά

Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/08) στην Ναύπακτο, όταν 35χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια ανακαίνισης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην οδό Αθανασιάδη Νόβα στη Ναύπακτο, δίπλα από το 1ο Γυμνάσιο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του npress.gr, ένας 35χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση από σκαλωσιά, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κατοικία.

Ο άτυχος εργάτης έφερε βαριά χτυπήματα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 65χρονος Βρετανός – Τον βρήκε η σύζυγός του

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου

Εφημερίες μέχρι… να σβήσει ο ήλιος: Αναισθησιολόγοι δουλεύουν 72 ώρες σερί – Η απειλή της διοίκησης και η αδιαφορία της 4ης ΥΠΕ